Meraklı çocuğun kolonya ve çakmakla tehlikeli oyunu kabusu oldu - Son Dakika

Erzincan'da elbisesine kolonya döküp yanıp yanmadığını denerken kıyafeti alev alınca göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yanan 10 yaşındaki Orhan Kayaoğlu'nun yaşadığı olay, adeta kabusu oldu.

Ortaokul öğrencisi Kayaoğlu, yaklaşık 10 gün önce evde elini yüzünü yıkadıktan sonra eline ve yüzüne kolonya sürdü. Daha sonra üzerindeki elbisesine de kolonya dökerek yanıp yanmadığını merak eden Kayaoğlu, mutfaktan aldığı çakmağı yaktı.

Kıyafetleri alev alan çocuk, alevi söndüremeyince bağırarak ailesinden yardım istedi. Evinin dışında otururken oğlunun feryadını duyan annesi Altun Kayaoğlu ile dayısı koşarak eve girdi.

Dayısının müdahalesiyle üzerindeki alevler söndürülen ve göğsü ile vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Orhan Kayaoğlu, ambulans ile kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Tedavisi süren ve yaşadığı korkuyu unutamayan Kayaoğlu, iyileşeceği günü umutla bekliyor.

"Kolonya ve tehlikeli şeylerden çocuklar uzak dursun"

Kayaoğlu, AA muhabirin, kolonyayı kıyafetine döktüğünü anlatarak, "Kolonyanın yanacağını bilmiyordum, çakmağı yaktım ve yanmaya başladım. Yangını söndüremeyince yardım istedim. Bağırınca dayım gelip kurtardı." dedi.

Canının çok yandığını ve yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını belirten Kayaoğlu, başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü ifade etti.

Kayaoğlu, şunları söyledi:

"Kıyafetlerime döktüğüm kolonyanın çakmakla yanıp yanmayacağını merakımdan denemek istedim. Çakmağı çakınca kıyafetlerim alev aldı. Kolonya ve tehlikeli şeylerden çocuklar uzak dursun. Artık kolonya ve tehlikeli işlerle deney yapmayacağım, yaptığımın hata olduğunu anladım. Yaşadığım olayı hiç unutamıyorum, geceleri rüyama giriyor."

Altun Kayaoğlu da olayın olduğu gün erkek kardeşi ile evinin önünde oturduklarını söyledi.

Oğlunun dışarıda oyun oynadıktan bir süre sonra eve elini ve yüzünü yıkamaya gittiğini anlatan Kayaoğlu, "Deney yapıyormuş, kolonya döktüğü elbisenin yanmayacağını düşünmüş, mutfağa gidip 'Acaba çakmakla yaksam yanar mı, yanmaz mı?' diye merak etmiş. Çakmağı yakmasıyla elbiseleri alev alıp tutuşmuş. Oğlumun çığlığını duyunca eve koştuk. Dayısı kucağına aldı, yangını söndürdü ve soğuk suya tuttu." ifadesini kullandı.

Kayaoğlu, Erzurum Şehir Hastanesinin imkanlarının çok güzel olduğunu belirterek Yanık Merkezi doktor ve çalışanlarına ilgililerinden dolayı teşekkür etti.

Yanık Merkezi yetkilileri de çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci ve üçüncü derecede ciddi yanıklar oluştuğunu ve tedavisinin sürdüğünü bildirdi.