Son Dakika Haberleri: Meraklı gözlerle izlediler
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Meraklı gözlerle izlediler

23 dakika önce

Sivas'ta bir lokantanın bacasında çıkan yangın, lokanta çalışanlarının erken müdahalesi ile alevler tüm binayı sarmadan kontrol altına alındı.

Meraklı gözlerle izlediler, System.String[]

Sivas'ta bir lokantanın bacasında çıkan yangın, lokanta çalışanlarının erken müdahalesi ile alevler tüm binayı sarmadan kontrol altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, yangın 15.30 sıralarında Hikmet Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir lokantanın bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede bacayı sardı. Bacayı saran alevler çevrede panik yaşanmasına neden oldu. Yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İş yeri çalışanları ise kendi imkanları ile alevlerin binayı sarmaması için yangına müdahale etti. İş yeri çalışanlarının müdahalesi ile yangın binayı sarmadan kısa sürede söndürüldü. Çevredeki meraklı vatandaşların ise yangın anını meraklı gözler ile izlemesi dikkat çekti. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinde soğutma çalışması yaptı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransa'da hastanede yangın: 1 ölü, 8 yaralı
Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı İzmir'in ardından Balıkesir ve Muğla da alev alev yanıyor Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 17:33:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meraklı gözlerle izlediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]