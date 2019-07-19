Son Dakika Haberleri: Meraklı kalabalık neredeyse köprüden nehre düşecekti
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Meraklı kalabalık neredeyse köprüden nehre düşecekti

6 dakika önce

Hindistan'da yaşanan sel felaketi sonucunda bir köprü çöktü.

Meraklı kalabalık neredeyse köprüden nehre düşecekti, System.String[]
Hindistan'da yaşanan sel felaketi sonucunda bir köprü çöktü. Köprünün çöküşünü izleyen insanlar az kalsın köprüden nehre düşüyorlardı.

Biha eyaletinin Darbhanga-Sitamarhi karayolu üzerinde bulunan bir köprü, şiddetli yağışların ardından oluşan sel sonucu çöktü. Köprünün çöktüğü noktaya çok yakın bir yerde olayı izleyen insanlar, az kalsın köprüden nehre düşüyordu. O anlar ise bir başka vatandaş tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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-Kalabalığın köprünün üzerinde durması
-Köprünün çökme görüntüleri


Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:56 Kaynak: DHA
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