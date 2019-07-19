Son Dakika Haberleri: Meraklı kalabalık neredeyse köprüden nehre düşecekti
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Meraklı kalabalık neredeyse köprüden nehre düşecekti

2 saat önce

Meraklı kalabalık neredeyse köprüden nehre düşecektiHindistan, (DHA)- Hindistan'da yaşanan sel felaketi sonucunda bir köprü çöktü.

Meraklı kalabalık neredeyse köprüden nehre düşecekti
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da yaşanan sel felaketi sonucunda bir köprü çöktü. Köprünün çöküşünü izleyen insanlar az kalsın köprüden nehre düşüyorlardı.
Biha eyaletinin Darbhanga-Sitamarhi karayolu üzerinde bulunan bir köprü, şiddetli yağışların ardından oluşan sel sonucu çöktü. Köprünün çöktüğü noktaya çok yakın bir yerde olayı izleyen insanlar, az kalsın köprüden nehre düşüyordu. O anlar ise bir başka vatandaş tarafından kaydedildi.
Meraklı kalabalık neredeyse köprüden nehre düşecekti
Hindistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:05 Kaynak: DHA
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