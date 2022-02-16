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Meraklı kalabalık yaralıya müdahaleyi film izler gibi izledi - Son Dakika

Meraklı kalabalık yaralıya müdahaleyi film izler gibi izledi

16.02.2022 20:13
Meraklı kalabalık yaralıya müdahaleyi film izler gibi izledi

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücünün başında toplanan meraklı kalabalığın film izler gibi olan biteni izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaza, Gölhisar ilçesi Konak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özcan Ö. yönetimindeki 20 V 6609 plakalı otomobil ile Mehmet K. idaresindeki 07 ASA 389 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücü Özcan Ö. hafif yaralanırken, diğer araç sürücüsü yara almadan kazayı atlattı. Sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale yapılırken çevredeki vatandaşların merakı ise dikkatlerden kaçmadı. Onlarca kişi kazazedenin başına toplanarak, film izler gibi olan biteni izledi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Meraklı kalabalık yaralıya müdahaleyi film izler gibi izledi
Meraklı kalabalık yaralıya müdahaleyi film izler gibi izledi
Meraklı kalabalık yaralıya müdahaleyi film izler gibi izledi

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Münir Karaloğlu, Otomobil, Burdur, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meraklı kalabalık yaralıya müdahaleyi film izler gibi izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meraklı kalabalık yaralıya müdahaleyi film izler gibi izledi - Son Dakika
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