Meraklı öğrenciler Valinin makam arabasına bindi - Son Dakika

Okula ziyarete gelen Karabük Valisi Fuat Gürel'e ait makam arabasını merak eden Yenişehir Şehit Ercan Hırçın Ortaokulu öğrencileri, Valinin talimatıyla araca bindirildi.

Okula ziyarete gelen ve öğrencilerin yoğun sevgi gösterisi ile karşılanan Vali Gürel, yöneticilerden okul hakkında bilgiler aldı.

Vali Gürel daha sonra okulda görevli öğretmenler ile bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi.



Öğrencilerle de bir süre sohbet eden Vali Gürel, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

6-C sınıfı ziyaretinde öğrencilerin makam arabasının içini çok merak ettiklerini ifade etmeleri üzerine öğrencileri makam aracına bindiren Vali Gürel, öğrencilere Safranbolu Lokumu ikram ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.