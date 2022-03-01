Meraklı vatandaşlar cansız bedeni görebilmek kamyonun tepesine çıktı - Son Dakika

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 96 Sokak üzerinde bulunan metruk 4 katlı binanın önünde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda binanın önünde Mehmet Onur Ölmez'i (42) hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceme ekipleri ise delil çalışması gerçekleştirdi.

VATANDAŞLAR CESET ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMAYI İLGİYLE TAKİP ETTİ

Öte yandan çalışmaları merak eden vatandaşlar ise ip gibi sıraya dizilerek çalışmaları dört gözle takip etmesi şaşkınlık oluşturdu. Bazı kişilerin ise inşaat alanına malzeme getiren bir kamyonun üzerine çıkarak çalışmaları izlemesi 'pes' dedirtti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Yapılan ilk incelemede şahsın düşerek hayatını kaybettiği tahmin edilse de kesin ölüm nedenin öğrenilmesi için ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

İşte olay yerinden kareler;