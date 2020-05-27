Meraklı vatandaşlar intihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladı - Son Dakika

Meraklı vatandaşlar intihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladı
Sivas'ta iki katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahsı, meraklı vatandaşlar sosyal medyadan canlı yayınladı.
Sivas'ta iki katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahsı, meraklı vatandaşlar sosyal medyadan canlı yayınladı.
Edinilen bilgilere göre olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki R.A. bir süredir aralarında sorun olan imam nikahlı eşi kendisiyle barışmayınca sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Durumu gören mahalle sakinleri polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise şahsın atlayabileceği düşüncesiyle şişme yatak açtı. İki katlı apartmanın çatısına çıkan genci polis ekipleri ikna etmek için yaklaşık 2 saat çaba sarf etti. İki saat süren ikna çabalarının ardından şahıs olay yerine gelen imam nikahlı eşini görünce çatıdan indi. Genç daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan şahısı çatıda gören mahalleliler o anları cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı. Meraklı vatandaşlar ise korona virüsü hiçe sayarak sosyal mesafeyi unuttu. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 07:34 Kaynak: İHA
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