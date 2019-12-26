"Meraklısı için Öyle Bir Hikaye" oyununun galası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Meraklısı için Öyle Bir Hikaye' oyununun galası yapıldı - Son Dakika

"Meraklısı için Öyle Bir Hikaye" oyununun galası yapıldı

6 saat önce

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı, Savaş Dinçel'in uyarladığı "Meraklısı için Öyle Bir Hikaye" adlı oyunun galası yapıldı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı, Savaş Dinçel'in uyarladığı "Meraklısı için Öyle Bir Hikaye" adlı oyunun galası yapıldı.

Garibaldi Sahnesindeki oyunu, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdür yardımcıları Elif Erdal ve Mine Tüfekçioğlu'nun yanı sıra çok sayıda tiyatrosever izledi.

Oyunun yönetmeni Ozan Uçar, gala öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, tiyatroseverleri Sait Faik Abasıyanık'ın hikayelerinden derlenen bir oyunun beklediğini söyledi.

Uçar, çerçeve sahnenin aksine seyirciyle daha iç içe olan, yakın ilişki kurmayı sağlayan meydan sahneyi seçtiklerini belirterek, "Sait Faik'in hikayelerinde anlattığı olayları, daha günlük hayata dair İstanbul'un ara sokaklarında geçen hikayeleri barındıran bir oyun. Sıcak, yalın, insanın yüreğine dokunan, her koşulda insana yaşama sevincini aşılamaya çalışan tek bir konusu var diyemeyeceğimiz bir hikayesi var aslında. Adı üzerinde öykülerinden bir uyarlama." diye konuştu.

"Meraklısı için Öyle Bir Hikaye"nin Savaş Dinçel tarafından uyarlanan bir oyun olduğunu aktaran Uçar, oyunun daha önce tiyatro oyuncusu Naşit Özcan tarafından da sahneye konulduğu bilgisini verdi.

"Hikayeyi yaşattığınız sürece seyirci de o hikayenin içine giriyor"

Oyuncu Taner Turan ise güzel bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade ederek, oyunun kalabalığın içindeki yalnızlığı anlattığını dile getirdi.

Tek kişilik oyunların oyuncular için çok kolay olmadığına işaret eden Turan, şöyle devam etti:

"Yanlışıyla, doğrusuyla her şey sizin elinizde. Seyirciyle baş başa kalınan bir durum. Güzel tarafları da var tabii ki. Özelikle meydan sahnede seyirciyle iç içe olmak, göz göze bakarak oynamak büyük keyif veriyor. Seyirciden tepkiler de geliyor. Tasdik edici bakışlar, gülen ve üzülen insanlar sizi motive ediyor. Hikayeyi yaşattığınız sürece seyirci de o hikayenin içine giriyor ve yaşıyor o hikayeyi."

Turan, oyunun 30'a yakın temsil yaptığını vurgulayarak, ocak ve şubat ayında da perşembe, cuma ve cumartesi günleri sahnelenmeye devam edileceğini belirtti.

Dekor tasarımını Behlüldane Tor'un üstlendiği oyunun kostüm tasarımını Mihriban Oran, ışık tasarımını Serhat Akın, müziklerini ise Oktay Köseoğlu hazırladı.

Sait Faik Abasıyanık, Devlet Tiyatroları, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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