Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı - Son Dakika
Üye Girişi

Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı

26.04.2022 10:27
Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı

Ordu'da yaşayan baba-oğul, geçmiş yıllarda dolmuşçulukta kullanılan ve meraklısı oldukları Magirus minibüsü satın alıp, bir yılda yaklaşık 300 bin TL harcayarak restore ettirdi.

Ordu'da yaşayan baba-oğul, geçmiş yıllarda dolmuşçulukta kullanılan ve meraklısı oldukları Magirus minibüsü satın alıp, bir yılda yaklaşık 300 bin TL harcayarak restore ettirdi.

Ordu'da oto yıkama işi yapan Mertcan ve Soner Acar, meraklısı oldukları 1996 model Magirus minibüsü geçen yıl Sakarya'dan 27 bin TL'ye satın aldı. İstanbul'da uzun yıllar dolmuş olarak kullanılan minibüs, baba-oğul tarafından zevklerine göre restore edildi. Yaklaşık bir yıl boyunca yapımı süren ve tamamlandığında vip hale dönüşen araç, toplamda ise 300 bin TL'ye mal oldu.

"BİZ ALDIĞIMIZDA HURDA VE ÇEKME BELGELİYDİ"

Mertcan Acar, araçlarının önceden dolmuş hattında çalıştığını ve hurda belgeli olarak aldıklarını belirterek, "Aracımız 1996 model Magirus. Eskiden İstanbul'da dolmuşlarda kullanılan bir araç. Bu aracı internette babam ile dolaşırken Sakarya'da bulduk ve almaya karar verdik. Yaklaşık iki ay bekleyip aracı Sakarya'da yaptırmaya karar verdik. Biz aracı aldığımızda hurdaydı ve çekme belgeli olarak satın aldık" dedi.

"BİR YILDA YAKLAŞIK 300 BİN TL HARCADIK"

Aracı kendi zevklerine göre komple restore ederek topladıklarını ifade eden Acar, "Aracı yaklaşık 1 yılda topladık. İlk başlarda maliyet için ufak rakamlar çıkıyordu ancak sonradan motorundan başlayıp komple iç döşemesine kadar detaylandırınca maddi anlamda da yormaya başladı ancak ne kadar yorsa da verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Yaklaşık 300 bin TL para harcadık. Şu anda Ordu'da bu araç tek diyebilirim. Bu bizim keyif aracımız ancak insanların özel günleri için ilerleyen günlerde kiralama yapabiliriz" diye konuştu.

"KEYİFLİ OLDU, GÖRENLER HEVES EDİYOR"

"Aracı gören ye korna basıyor ya da el sallayıp selam veriyorlar" diyen Acar, "Bu aracı zaten her zaman kullanmıyoruz, belirli günlerde ve belirli saatlerde şehir turu yapıp, yerine bırakıyoruz. Keyfi olduğundan da aracı satmayı şuan için düşünmüyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Selim Kuşcu - İHA)

Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı
Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı
Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı
Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı

YORUMLAR
500
Çorlu'daki kaza kamerada Çorlu'daki kaza kamerada Ege'nin turistik ilçelerinde kamp fiyatları 60 TL'den başlıyor Ege'nin turistik ilçelerinde kamp fiyatları 60 TL'den başlıyor 50 bin TL ödül ile aradığı oğlundan 103 gündür haber alamayan anne gözyaşlarına boğuldu 50 bin TL ödül ile aradığı oğlundan 103 gündür haber alamayan anne gözyaşlarına boğuldu

Türk Lirası, Sakarya, Minibüs, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı - Son Dakika


Son Dakika
10:35 1996 model minibüse 300 bin TL harcadı! Hurda minibüs VIP araca dönüştü!
10:09 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?
10:09 Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na gönderme: Sizden daha fazlasını isteyeni bulmayın
10:08 Engelli şoför kazaya neden oluyordu! Şikayetçi olmadılar!
10:05 Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 154 sözleşmeli personel alınacak
10:01 Kruvazör batırılınca Putin müzakerelerden çekildi iddiası: Gururu kırılmış!
09:54 Porsuk Çayı'na düşen telefonunu almak için suya atladı, az daha canından oluyordu
01:22 2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 10:39:54. #1.13#
SON DAKİKA: Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement