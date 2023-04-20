Meral Akşener, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Meral Akşener, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı kınadı

20.04.2023 18:33

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak, demokrasimize karşı gerçekleştirilen bu saldırıların bir daha yaşanmamasını diledi ve tüm AK Parti teşkilatlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, zaten son günlerde yeterince yara alan demokrasimize karşı gerçekleştirilen bu saldırıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Tüm AK Parti teşkilatlarına geçmiş olsun" dedi.

Meral Akşener, bugün Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Akşener, Twitter hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, zaten son günlerde yeterince yara alan demokrasimize karşı gerçekleştirilen bu saldırıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Tüm AK Parti teşkilatlarına geçmiş olsun."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
AK Parti Çukurova İlçe Binasına Saldıran Saldırgan Yakalandı AK Parti Çukurova İlçe Binasına Saldıran Saldırgan Yakalandı AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına Silahlı Saldırı AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına Silahlı Saldırı AK Parti Çukurova İlçe Binasına yapılan saldırganlıkta şüpheli yakalandı AK Parti Çukurova İlçe Binasına yapılan saldırganlıkta şüpheli yakalandı

Meral Akşener, İYİ Parti, Hisarcık, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika


Son Dakika
19:05 Soylu, "Emniyette paralel yapı oluşturmaya çalışıyor" dedi, CHP'li Bakan'dan yanıt gecikmedi: Çaresizliğine gülüyorum
18:54 Liste yine kabarık! TFF, Süper Lig'in 2 devini PFDK'ya sevk eti
18:27 Akşener'den AK Parti ilçe binasına yapılan saldırıya tepki: Şiddetle kınıyorum
18:26 Kahramanmaraş'ta can kaybı ve yaralanmalara neden olan hortumun görüntüleri ortaya çıktı
18:17 AK Parti'den silahlı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Doğrudan hedef alarak bu eylemi gerçekleştirmiş
18:00 Sessizliğini bozdu! Christophe Galtier'den ayrılık iddialarına net yanıt
17:31 Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı çifte şikayette bulundu! Hem FIFA'ya hem savcılığa
17:25 Davutoğlu'ndan Sünni videosu: Kemal Bey'e selam ediyorum mesajınız alınmıştır
17:21 Sular durulmuyor! Fenerbahçe, ezeli rakibini hem FIFA'ya hem de savcılığa şikayet etti
17:01 AK Parti Çukurova ilçe binası, silahlı saldırıların hedefi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2023 19:22:36. #1.13#
SON DAKİKA: Meral Akşener, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement