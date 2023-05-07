Meral Akşener, Ali Yeşildağ'ın iddiaları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Doğru olmadığını anlatsana - Son Dakika
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Meral Akşener, Ali Yeşildağ'ın iddiaları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Doğru olmadığını anlatsana

07.05.2023 14:43

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski koruması Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ'ın yayınladığı videodaki iddialara ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Sen bizi mezara gömecek yerde böyle bir iddianın doğru olmadığını anlatsana milletimize" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski koruması Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ'ın yayınladığı videoda ortaya attığı iddialar sosyal medyada tartışma yarattı.

"BÖYLE BİR İDDİANIN DOĞRU OLMADIĞINI ANLATSANA"

Konuya Manisa'daki mitingde değinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Sen bizi mezara gömecek yerde böyle bir iddianın doğru olmadığını anlatsana milletimize" ifadelerini kullandı.

YEŞİLDAĞ AİLESİ'NDEN "YALAN VE İFTİRA" AÇIKLAMASI

Ali Yeşildağ'ın iddialarına ilişkin bugün Yeşildağ Ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada; 5 Mayıs'ta sosyal medya platformlarında, FETÖ firarisi Cevheri Güven tarafından YouTube ve Twitter üzerinden hukuka aykırı, yalan ve iftira içeren yayın yapıldığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, 14 Mayıs'ta seçimlere gittiği hatırlatılan açıklamada, "Bu süreç içerisinde seçimlere etki etmek için terör örgütleri tarafından çeşitli açıklama, video paylaşımlarının yapıldığı, kamuoyunun malumudur" denildi.

"FETÖ'DE ALDIĞI YARDIMIN DİYETİNİ BU VİDEOYLA ÖDEMEYE ÇALIŞMAKTADIR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Bu yapılan yayınların tamamının, sabıkalı ve amiyane tabir ile suç makinesi tabir edilecek kişiler seçilerek yapıldığı bilinmektedir. Ali Yeşildağ, Yeşildağ ailesinin bir ferdi olmakla beraber ailemiz ile hiçbir organik bağı yoktur ve kendisi halen Bursa, Ankara ve İstanbul mahkemelerinden 'silahla yağma', 'yağma', 'kasten adam öldürme', 'tasarlayarak adam öldürme', 'iftira' ve buna benzer ağır suçlardan almış olduğu cezalar nedeniyle aranmakta olup şu ana kadar yakalanamadığı bilinmektedir. Kendisi, hayatının 17 yılını cezaevlerinde geçirmiş, geri kalan cezalarını çekmemek için FETÖ terör örgütünden yardım alarak kaçmakta olup diyetini bu video ile ödemeye çalışmaktadır. Kendisinin, ailemizin şerefine ve haysiyetine halel getirici yaşam tarzı nedeniyle ilişki irtibatının kesilmesiyle beraber senelerdir ailemizin bir kısım fertlerine karşı duymuş olduğu kin ve öfke, kendisini terör örgütlerinin maşası haline getirmiştir."

"GEREKLİ HUKUKİ MEKANİZMALARA BAŞVURACAĞIZ"

Yurt dışındaki firari FETÖ üyesi Cevheri Güven'in, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sosyal medyada yaptığı iftira yayınlarının da kamuoyunun malumu olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi; "Ali Yeşildağ'ın, bu örgüt mensubu ile aynı şekilde, aynı hareket tarzı ile tamamen yalan ve iftiradan ibaret videolarının, kamuoyunda algı yaratmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Yayımlanan bu videonun, yine FETÖ terör örgütü iltisaklı olduğu bilinen Erk Acarer ve diğer birçok FETÖ terör örgütü iltisaklı hesaplardan peş peşe aynı anda yayımlanması da bunun açık bir göstergesidir. Tüm bu bilinen gerçekler ışığında, seçim arifesinde ailemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyasetini ve seçimini dizayn etmeye yönelik, FETÖ terör örgütü menşeli yalan ve iftira yayımından dolayı derin üzüntü içerisinde olduğumuzu bildirir, yapılan yayın ve yayınlar hakkında her türlü yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu ve gerekli hukuki mekanizmalara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

YORUMLAR (5)
  • Kzk : Meral sen 3 gün bekle ve kemalin videosunu yorumla : ))) Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • setutk iyi: İlk isleri belli Selo dışarı apo dışarı çıkacak HDP oyunu almaktadır niyet devlet mevlet degil meselesi bunların Cevap Yaz 19 14 Yayından Kaldır
  • Mehmet Hatun: Durdu durdu 12 senedir sustu şimdimi aklına gelmiş bu olanlar. Seçim öncesi iftiralar. Meral seninde evini birileri almış diyorlar, hadi ispatla o zaman. Yaşar Okuyanda seni rezil ederim dedi, hadi yalan de, hadi yüzleş o zaman. Bak ortağın 2012 için itiraf etti seninde sonra yüzün kızarmasın. Cevap Yaz 46 15 Yayından Kaldır
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Akşener, Ali Yeşildağ'ın iddiaları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Doğru olmadığını anlatsana Akşener, Ali Yeşildağ'ın iddiaları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Doğru olmadığını anlatsana

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Son Dakika Güncel Meral Akşener, Ali Yeşildağ'ın iddiaları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Doğru olmadığını anlatsana - Son Dakika


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