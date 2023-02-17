MERAL AKŞENER ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ - Son Dakika
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MERAL AKŞENER ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ

17.02.2023 17:51

ADANA'da depremzedeleri ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Arama- kurtarma çalışmalarına devam edilmesini talep ediyoruz.

ADANA'da depremzedeleri ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Arama- kurtarma çalışmalarına devam edilmesini talep ediyoruz. Hala orada canlı insanlarımız olabilir. Bir can için her şeye değer dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'yı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk olarak depremde eşi Zeynep (67), oğulları Fatih (43) Burak (35) ve torunu Zeynepnaz Arnas'ı (16) kaybeden İYİ Parti Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Arnas'a taziye ziyaretinde bulundu. Burada Arnas ailesine başsağlığı dileyen Akşener, ardından depremde yaralanan ve özel bir hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletip depremzede ailelerle bir süre sohbet eden Akşener, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

YÖK'E TEŞEKKÜR

Deprem nedeniyle tüm ülkenin birlik olduğunu belirten Akşener, Deprem bölgesinde 285 bin öğrenci var. Bu öğrencilerin deprem bölgesi dışındaki okullarda kendi bölümleriyle eşleşip, o bölgelerde okumasının yolunun açılması lazımdı. Bugün YÖK'ün yaptığı açıklamada bunu gördük ve teşekkür ediyoruz. Bu teklifimizin kabul görmüş olmasına da teşekkür ediyoruz. Eğitim çok önemli. Pandemi nedeniyle zaten 2 yıl boyunca bir neslin rekabet imkanı ortadan kalktı. O nedenle uzaktan eğitim meselesi yerine yüz yüze eğitime geçilmesi gerekmektedir dedi.

Depremin 12'nci gününde dahi enkazdan sağ kurtulanların olduğunu söyleyen Meral Akşener, Arama-kurtarma çalışmalarına devam edilmesini talep ediyoruz. Hala orada canlı insanlarımız olabilir. Bir can için her şeye değer. Bugün tek bir canlı insanımız varsa eğer onun kurtarılması için ben her kapıyı çalarım, gerekirse o kapıyı kırmak kaydıyla yine çalarım. Canlı olan herkes çıkarıldıktan sonra enkazlar kaldırılmalıdır ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel MERAL AKŞENER ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ - Son Dakika

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SON DAKİKA: MERAL AKŞENER ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ - Son Dakika
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