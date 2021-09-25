Meral Akşener bu sefer net konuştu: Ben cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım - Son Dakika

2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini korurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV ekranlarında Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayarak bu konuda ilk kez net ifadeler kullandı. Akşener, "Cumhurbaşkanlığına aday değilim, başbakanlığa adayım" dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞINA DEĞİL, BAŞBAKANLIĞA ADAYIM"

Akşener, adaylık konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Ben aday değilim, kendi adıma bunu konuşabilirim. Ben cumhurbaşkanlığı adayı değilim. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Ama kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve Cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla devam edeceğiz. Ben başbakanlığa adayım"