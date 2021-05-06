Meral Akşener: CHP, bazı yerlerde aday çıkarmasa seçimi kazanırdık - Son Dakika

Meral Akşener: CHP, bazı yerlerde aday çıkarmasa seçimi kazanırdık

06.05.2021 09:42

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile kurdukları ittifaka ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bazı illerden örnekler veren Akşener, "CHP, bazı belediyelerde aday çıkarmasa, bizim adayımız seçimleri kazanacaktı" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT'de canlı yayınında Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı'na ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"NİĞDE VE UŞAK'TA CHP ADAY ÇIKARMASA ADAYLARIMIZ SEÇİLECEKTİ"

31 Mart yerel seçimlerinde kendi partilerinin hiçbir şehir belediyesini kazanamadığını belirten Akşener, "Partiye belediye kazandırmak benim için önde olsaydı, o masa devrilirdi. 19 ilçe belediyesi aldık biz. 27 yıl aktif politika yapmış bir şahıs olarak, Meral Akşener olarak o masada 19 ilçenin sadece alınabileceğini görmemek mümkün mü? Ama şöyle bir soru sorduk kendimize; partinin menfaati mi, Türkiye'nin menfaati mi? Türkiye'yi tercih ettik. Biz İYİ Parti olarak kendi kendimize girseydik 19 değil, 16 ilçe belediyesi alacaktık. Ciddiyetimi herkes anlasın lütfen. Niğde'de adayımız kazanacak, CHP'nin de adayı vardı, ikisi birden kaybetti. Uşak'ta da öyle, 2 puanla kaybettik. Şile'de aynı şekilde, ayrı adaylarla girildi, Şile gitti. AK Parti kazandı. Ne demek istiyorum? Bunlara gözünü yumup 'hay hay' diyen bir Meral Akşener'in Türkiye'yi tehlikeye atma konusunda, vatandaşın nefes alması konusunda kendim olmayacağım, olunmasına da engel olacağım" diyerek ittifak ortağına sitem etti.

BURSA VE BALIKESİR'DEN DE ÖRNEK VERDİ

Bursa ve Balıkesir'den de örnek veren Akşener, "Bursa'nın ilçelerini tek tek gezdim ben. CHP'nin çok iyi bir adayı vardı, nasıl kaybedildiğini sayın Kılıçdaroğlu da biliyor, ben de biliyorum. Bursa Öğretmen Okulu mezunuyum ben. Anneannemin akrabalarından oluşan 2 köy var, onları harekete geçirmeye çalıştım. Başkan seçilmiş olsa Bursa'ya verebileceği hizmeti anlatmam mümkün değil. Kim kazandı, AK Parti kazandı. Kim kaybetti, Bursa kaybetti. Balıkesir'de biz DP'yi atladık, ayrı aday çıkardılar. Sayın İsmail Ok 9 bin 900 oyla kaybetti, DP 10 bin oy aldı. Fark edip o adayı Genel Sekreter yapma adımını atsak, Balıkesir alınıyordu. Kim aldı, AK Parti aldı. Kim kaybetti, Balıkesir kaybetti" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayın belirlenmesi sürecine ilişkin sorulan soruya ise, "Hiç bilmiyorum" diyerek yanıt verdi.

Meral Akşener: CHP, bazı yerlerde aday çıkarmasa seçimi kazanırdık

Cumhuriyet Halk Partisi, Meral Akşener, İYİ Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener: CHP, bazı yerlerde aday çıkarmasa seçimi kazanırdık - Son Dakika


Son Dakika

Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu Kumar oynarken yakalandı, Kumar oynarken yakalandı, "Rüyamda görmüştüm" dedi Gençlerbirliği fiilen küme düşerse, kulübün başına Rizespor Başkanı Hasan Kartal geçebilir Gençlerbirliği fiilen küme düşerse, kulübün başına Rizespor Başkanı Hasan Kartal geçebilir ABD ve NATO gövde gösterisi için sahnede! Balkanlarda gerçekleşecek dev tatbikatın hazırlıkları başladı ABD ve NATO gövde gösterisi için sahnede! Balkanlarda gerçekleşecek dev tatbikatın hazırlıkları başladı Sosyal medya fenomeni olmak uğruna canlarını tehlikeye attılar Sosyal medya fenomeni olmak uğruna canlarını tehlikeye attılar Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu Tüm servetini ABD'li eşine bıraktı, gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesi karıştı! Tüm servetini ABD'li eşine bıraktı, gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesi karıştı! Türk takımları için tehlike çanları çalıyor! Chelsea, Premier Ligi ilk 4'te bitiremezse Türkiye şampiyonu Avrupa'ya direkt gidemeyecek Türk takımları için tehlike çanları çalıyor! Chelsea, Premier Ligi ilk 4'te bitiremezse Türkiye şampiyonu Avrupa'ya direkt gidemeyecek

Son Dakika Haberleri
10:26 Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı
10:23 Kumar oynarken yakalandı, "Rüyamda görmüştüm" dedi
10:22 Azeri sunucunun Bill Gates'e 'Çip' yorumu izleyenleri kahkahaya boğdu: Koyabilse önce avradına çip takar
10:16 Gençlerbirliği fiilen küme düşerse, kulübün başına Rizespor Başkanı Hasan Kartal geçebilir
10:15 Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir
10:11 ABD ve NATO gövde gösterisi için sahnede! Balkanlarda gerçekleşecek dev tatbikatın hazırlıkları başladı
09:57 Siber dolandırıcıların gözü emekli ikramiyelerinde! Dolandırıcıların yeni yöntemleri pes dedirtti
09:50 Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu
09:47 Fatih Altaylı'dan, Mustafa Cengiz'e zehir zemberek sözler: Senin ar damarın var mı?
09:19 Türk takımları için tehlike çanları çalıyor! Chelsea, Premier Ligi ilk 4'te bitiremezse Türkiye şampiyonu Avrupa'ya direkt gidemeyecek
WhatsApp'ta son gün 15 Mayıs! Tartışmalı gizlilik sözleşmesini onaylamayanların hesapları silinecek WhatsApp'ta son gün 15 Mayıs! Tartışmalı gizlilik sözleşmesini onaylamayanların hesapları silinecek         
10:28
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Azeri sunucunun Bill Gates'e 'Çip' yorumu izleyenleri kahkahaya boğdu: Koyabilse önce avradına çip takar Azeri sunucunun Bill Gates'e 'Çip' yorumu izleyenleri kahkahaya boğdu: Koyabilse önce avradına çip takar         
10:23
Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir         
10:15
Siber dolandırıcıların gözü emekli ikramiyelerinde! Dolandırıcıların yeni yöntemleri pes dedirtti Siber dolandırıcıların gözü emekli ikramiyelerinde! Dolandırıcıların yeni yöntemleri pes dedirtti         
09:57
Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar! Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar!         
09:52
İstanbul'da pes dedirten olay! Göl havzasını vatandaşlara imarlı arazi diye sattılar İstanbul'da pes dedirten olay! Göl havzasını vatandaşlara imarlı arazi diye sattılar         
09:35
Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında         
09:28
Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı         
22:12
Görevden alınan eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu Görevden alınan eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu         
21:16
MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar         
20:45
Kalben'in kendisine Kalben'in kendisine "Zayıflasan keşke" diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor         
19:51
Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde         
16:50
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti         
15:30
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 10:34:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meral Akşener: CHP, bazı yerlerde aday çıkarmasa seçimi kazanırdık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement