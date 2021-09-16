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Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli - Son Dakika

Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli

16.09.2021 10:01

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı seçimleri için dün yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ayrı ayrı aday olmalılar, Muharrem İnce ayrı aday olmalı, HDP aday çıkarmalıdır. Aday sayısı ne kadar çok olursa katılım o kadar yüksek olur" ifadelerini yer vermişti. İnce'nin tek aday çıkışı sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'de konu ile ilgili açıklama yaptı.. Akşener, "Ben tek adayla gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili gündem, siyaset kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.

MUHARREM İNCE: MUHALEFETİN AYRI ADAYLARI OLMALI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Bence Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ayrı ayrı aday olmalılar, Muharrem İnce ayrı aday olmalı, HDP aday çıkarmalıdır. Aday sayısı ne kadar çok olursa katılım o kadar yüksek olur. Ama bu adaylar seçim ikinci tura kalırsa kim ikinciyse onu desteklemek üzere söz vermeli" çıkışı dikkat çekti.

İnce'nin "tek aday olmamalı" çıkışı sonrasında bir açıklama da İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi.

BİR AÇIKLAMA DA MERAL AKŞENER'DEN

Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerine tek adayla gidilmesi gerektiğini söyledi.

Zeyrek'in aktardığına göre Akşener, adaylık için ismi geçen CHP'lileri konuşmasının doğru olmayacağını ve süreci farklılıkları değil, müşterekleri konuşarak götürmek niyetinde olduklarını ifade etti.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLACAK?

Akşener, Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin olarak, "Ben tek adayla gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum ve o adayın belirlenmesi sürecini ben tıkamayacağımı söyledim" dedi.

Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli

Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli - Son Dakika
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