Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı - Son Dakika

Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı

19.11.2020 16:47
Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Alaattin Çakıcı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mektubuna ve Bahçeli'nin Çakıcı'ya sahip çıkmasına ilişkin açıklamada bulundu. Akşener, "Bir tehdit söz konusudur, çok ayıptır, çirkindir. Bugüne kadar hiçbir siyasetçi böyle bir tehdidin yanında durmadı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ağırladı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı ve ona destek veren Devlet Bahçeli hakkında sert açıklamalarda bulundu. Akşener "Bir tehdit söz konusudur, çok ayıptır, çirkindir" dedi.

"BUGÜNE KADAR HİÇBİR SİYASETÇİ BÖYLE BİR TEHDİDİN YANINDA DURMADI"

Çakıcı'ya Bahçeli'nin destek vermesine de dikkat çeken Akşener "bugüne kadar hiçbir siyasetçi böyle bir tehdidin yanında durmadı" dedi. Akşener'in açıklaması şöyle:

"Biraz evvel savcılığın CHP'nin müracaatı üzerine soruşturma başlattığına dair bir bilgim oldu bundan bunu olumlu buluyorum. Fakat dünden beri Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın bu konuya dair herhangi bir açıklaması herhangi bir tutumu olacak mı diye. Şu ana kadar herhangi cümle, kelime, harf duymadık.

Ana muhalefet partisinin genel başkanının bu noktada tehdit edilmesi ve Türkiye'yi yönetenlerin de kulağının üzerine yatması çok manidardır. Fakat beyefendilere hatırlatmak isterim ki; Siyasetçi siyasetçinin yanında olmak durumundadır. Dün kendilerinin yaşadığı pek çok konuda siyasetçiler siyasetçinin yanında durmuştur.

Bunun milli iradeye karşı yapılan bir durum olarak görmekteyim. Benim evim basıldı, Sayın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı bunlar hep oldu. Ama bugüne kadar hiçbir siyasetçi böyle bir tehdidin yanında durmadı. Asıl bakılması gereken yer burası.

"ADALET REFORMUNDAN BAHSEDİLDİ SONRA TEHDİT GELDİ"

İkinci olarak Sayın Abdülhamit Gül uzun bir adalet reformundan, hukukun üstünlüğünden bahseden ve adaletin tam ve kamil tesis edileceğine dair bir reformdan bahsetti. Sayın Erdoğan da Adalet Bakanı'nın bu sözlerini desteklediğini ifade etti. Sonra tehdit geldi, sonra tehdide küçük ortağın tavrı ortaya geldi o tehdide sahip çıkıldı.

Şimdi Kılıçdaroğlu'na bir tehdit söz konusudur, çok ayıptır, çirkindir, bunları bir kenara koyduğumuz zaman bence Sayın Abdülhamit Gül'e dendi ki, küçük ortak tarafından, 'Haddini bil, reform falan yapamazsın' dendi. Kılıçdaroğlu'na tehdit geldi ama adresi adalet reformu yapacağını ifade eden Adalet Bakanı ve ona sahip çıkan Erdoğan'adır."

NE OLMUŞTU?

İnfaz düzenlemesiyle 16 Nisan'da cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı, grup toplantısında kullandığı ifadelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden bir mesaj paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu'na 'dürzü' diyerek hakaret de eden Çakıcı, "Akıllı ol" ifadelerini kullanmıştı.

Kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajla Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Çakıcı, CHP liderine yönelik, "Bak Kemal Kılıçdaroğlu, kitle psikolojisi ile sana hainler gaz verir, zorda yanında olmazlar. Onun için sana akıllı ol!!! Diyorum" tehdidinde bulunmuştu.

Kılıçdaoğlu, kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ÇAKICI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dün yaşanan gelişmeler sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bugün "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur. Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir. Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir. Her gün Cumhurbaşkanı'na da bize de sayısız tehditler geliyor, her birinin gündem olmasını tartışılması doğru değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı, Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı - Son Dakika


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