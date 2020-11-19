Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ağırladı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı ve ona destek veren Devlet Bahçeli hakkında sert açıklamalarda bulundu. Akşener "Bir tehdit söz konusudur, çok ayıptır, çirkindir" dedi.

"BUGÜNE KADAR HİÇBİR SİYASETÇİ BÖYLE BİR TEHDİDİN YANINDA DURMADI"

Çakıcı'ya Bahçeli'nin destek vermesine de dikkat çeken Akşener "bugüne kadar hiçbir siyasetçi böyle bir tehdidin yanında durmadı" dedi. Akşener'in açıklaması şöyle:

"Biraz evvel savcılığın CHP'nin müracaatı üzerine soruşturma başlattığına dair bir bilgim oldu bundan bunu olumlu buluyorum. Fakat dünden beri Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın bu konuya dair herhangi bir açıklaması herhangi bir tutumu olacak mı diye. Şu ana kadar herhangi cümle, kelime, harf duymadık.

Ana muhalefet partisinin genel başkanının bu noktada tehdit edilmesi ve Türkiye'yi yönetenlerin de kulağının üzerine yatması çok manidardır. Fakat beyefendilere hatırlatmak isterim ki; Siyasetçi siyasetçinin yanında olmak durumundadır. Dün kendilerinin yaşadığı pek çok konuda siyasetçiler siyasetçinin yanında durmuştur.

Bunun milli iradeye karşı yapılan bir durum olarak görmekteyim. Benim evim basıldı, Sayın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı bunlar hep oldu. Ama bugüne kadar hiçbir siyasetçi böyle bir tehdidin yanında durmadı. Asıl bakılması gereken yer burası.

"ADALET REFORMUNDAN BAHSEDİLDİ SONRA TEHDİT GELDİ"

İkinci olarak Sayın Abdülhamit Gül uzun bir adalet reformundan, hukukun üstünlüğünden bahseden ve adaletin tam ve kamil tesis edileceğine dair bir reformdan bahsetti. Sayın Erdoğan da Adalet Bakanı'nın bu sözlerini desteklediğini ifade etti. Sonra tehdit geldi, sonra tehdide küçük ortağın tavrı ortaya geldi o tehdide sahip çıkıldı.

Şimdi Kılıçdaroğlu'na bir tehdit söz konusudur, çok ayıptır, çirkindir, bunları bir kenara koyduğumuz zaman bence Sayın Abdülhamit Gül'e dendi ki, küçük ortak tarafından, 'Haddini bil, reform falan yapamazsın' dendi. Kılıçdaroğlu'na tehdit geldi ama adresi adalet reformu yapacağını ifade eden Adalet Bakanı ve ona sahip çıkan Erdoğan'adır."