Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap - Son Dakika

Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap

24.12.2020 17:41

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bahçeli'nin kendisine yönelik "Dön evine, bitsin bu çile" çağrısını tiye alarak yanıt verdi. Makam aracından çekildiği bir kareyi sosyal medyadan paylaşan Akşener, "Genel merkezdeki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum" dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin "Masa kurma. Bir kez daha diyorum. Dön evine, bitsin bu çile" çağrısına İYİ Parti lideri Meral Akşener'den yanıt geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da partisinin il başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bir kez daha eve dönme çağrısında bulunan Bahçeli, "Masa kurma. Bir kez daha diyorum. Dön evine, bitsin bu çile" ifadelerini kullandı.

AKŞENER: EVİME DÖNÜYORUM

Bahçeli'nin bu çağrısına Meral Akşener'den cevap geldi. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Akşener, "Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum" dedi.

Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap

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Son Dakika Politika Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap - Son Dakika


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