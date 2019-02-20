Son Dakika Haberleri: Meral Akşener'den 'Burhanettin Kocamaz' Açıklaması

Meral Akşener'den 'Burhanettin Kocamaz' Açıklaması

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz'ın Mersin'den aday gösterilememesine ilişkin, "Bu, İYİ Parti'ye yönelik dahili bir operasyondur" dedi.

Meral Akşener'den 'Burhanettin Kocamaz' Açıklaması, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz'ın Mersin'den aday gösterilememesine ilişkin, "Bu, İYİ Parti'ye yönelik dahili bir operasyondur" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştu. Adaylık listesinin 17.00'den sonra seçim kuruluna teslim edilmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz'ın aday gösterilememesini değerlendiren Akşener, "Bu hain kumpas, aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Çok açık söylüyorum; bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti'ye yönelik dahili bir operasyondur. Burhanettin Kocamaz'ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir" ifadelerini kullandı.

(Emre Yüzügüldü/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:01 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aday Olamayan Burhanettin Kocamaz İçin MHP'den İlk Yorum: Zillet İttifakı'nın Aday Çekme Operasyonu Kocamaz Krizine İlişkin Meral Akşener'den Açıklama: Burhanettin Başkan Mersin'e Yeniden İyi Gelecek

CHP İzmir İl Başkanlığı Karıştı! Polis Müdahale Etti Belediye Başkan Adayı, Adaylık Parasını Yatıramayınca Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:41:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meral Akşener'den 'Burhanettin Kocamaz' Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]