Son Dakika Haberleri: Meral Akşener'den 'Burhanettin Kocamaz' Açıklaması

Meral Akşener'den 'Burhanettin Kocamaz' Açıklaması

58 dakika önce

Meral Akşener'den 'Burhanettin Kocamaz' açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Bu bir ihmal değildir.

Meral Akşener'den 'Burhanettin Kocamaz' Açıklaması, System.String[]
Meral Akşener'den 'Burhanettin Kocamaz' açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
"Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti'ye yönelik dahili bir operasyondur"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz'ın Mersin'den aday gösterilememesine ilişkin, "Bu, İYİ Parti'ye yönelik dahili bir operasyondur" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştu. Adaylık listesinin 17.00'den sonra seçim kuruluna teslim edilmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz'ın aday gösterilememesini değerlendiren Akşener, "Bu hain kumpas, aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Çok açık söylüyorum; bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti'ye yönelik dahili bir operasyondur. Burhanettin Kocamaz'ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:37 Kaynak: İHA

Politika
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