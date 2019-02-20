Meral Akşener'den 'Burhanettin Kocamaz' Açıklaması
58 dakika önce
Meral Akşener'den 'Burhanettin Kocamaz' açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Bu bir ihmal değildir.
Meral Akşener'den 'Burhanettin Kocamaz' açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
"Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti'ye yönelik dahili bir operasyondur"
ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz'ın Mersin'den aday gösterilememesine ilişkin, "Bu, İYİ Parti'ye yönelik dahili bir operasyondur" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştu. Adaylık listesinin 17.00'den sonra seçim kuruluna teslim edilmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz'ın aday gösterilememesini değerlendiren Akşener, "Bu hain kumpas, aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Çok açık söylüyorum; bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti'ye yönelik dahili bir operasyondur. Burhanettin Kocamaz'ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:37 Kaynak: İHA
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak
Maltepe'de MHP'nin Adayını Destekleyeceklerini Söyleyen İYİ Partili İlçe Başkanı Görevden Alındı
CHP İzmir İl Başkanlığı Karıştı! Polis Müdahale Etti
Ünlü Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets'ten Korkutan Uyarı: Mega Deprem Olacak