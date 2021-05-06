Meral Akşener'den CHP'ye ittifak sitemi: Bazı yerlerde aday çıkarmasalar seçimi kazanırdık - Son Dakika

Meral Akşener'den CHP'ye ittifak sitemi: Bazı yerlerde aday çıkarmasalar seçimi kazanırdık

06.05.2021 01:06

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında, CHP ile kurdukları ittifaka ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin ittifak konusunda ısrar edince değerinin düştüğünü ifade eden Akşener, illerden örnekler vererek "Bazı belediyelerde aday çıkarmasalar bizim adaylarımız seçimleri kazanacaktı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT'de canlı yayınında Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı'na ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"NİĞDE VE UŞAK'TA CHP ADAY ÇIKARMASA ADAYLARIMIZ SEÇİLECEKTİ"

31 Mart yerel seçimlerinde kendi partilerinin hiçbir şehir belediyesini kazanamadığını belirten Akşener, "Partiye belediye kazandırmak benim için önde olsaydı, o masa devrilirdi. 19 ilçe belediyesi aldık biz. 27 yıl aktif politika yapmış bir şahıs olarak, Meral Akşener olarak o masada 19 ilçenin sadece alınabileceğini görmemek mümkün mü? Ama şöyle bir soru sorduk kendimize; partinin menfaati mi, Türkiye'nin menfaati mi? Türkiye'yi tercih ettik. Biz İYİ Parti olarak kendi kendimize girseydik 19 değil, 16 ilçe belediyesi alacaktık. Ciddiyetimi herkes anlasın lütfen. Niğde'de adayımız kazanacak, CHP'nin de adayı vardı, ikisi birden kaybetti. Uşak'ta da öyle, 2 puanla kaybettik. Şile'de aynı şekilde, ayrı adaylarla girildi, Şile gitti. AK Parti kazandı. Ne demek istiyorum? Bunlara gözünü yumup 'hay hay' diyen bir Meral Akşener'in Türkiye'yi tehlikeye atma konusunda, vatandaşın nefes alması konusunda kendim olmayacağım, olunmasına da engel olacağım." diyerek ittifak ortağına sitem etti.

BURSA VE BALIKESİR'DEN DE ÖRNEK VERDİ

Bursa ve Balıkesir'den de örnek veren Akşener, "Bursa'nın ilçelerini tek tek gezdim ben. CHP'nin çok iyi bir adayı vardı, nasıl kaybedildiğini sayın Kılıçdaroğlu da biliyor, ben de biliyorum. Bursa Öğretmen Okulu mezunuyum ben. Anneannemin akrabalarından oluşan 2 köy var, onları harekete geçirmeye çalıştım. Başkan seçilmiş olsa Bursa'ya verebileceği hizmeti anlatmam mümkün değil. Kim kazandı, AK Parti kazandı. Kim kaybetti, Bursa kaybetti. Balıkesir'de biz DP'yi atladık, ayrı aday çıkardılar. Sayın İsmail Ok 9 bin 900 oyla kaybetti, DP 10 bin oy aldı. Fark edip o adayı Genel Sekreter yapma adımını atsak, Balıkesir alınıyordu. Kim aldı, AK Parti aldı. Kim kaybetti, Balıkesir kaybetti." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayın belirlenmesi sürecine ilişkin sorulan soruya ise, "Hiç bilmiyorum" diyerek yanıt verdi.

Meral Akşener'den CHP'ye ittifak sitemi: Bazı yerlerde aday çıkarmasalar seçimi kazanırdık

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Son Dakika Politika Meral Akşener'den CHP'ye ittifak sitemi: Bazı yerlerde aday çıkarmasalar seçimi kazanırdık - Son Dakika


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