Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu. Akşener'in gündeminde, sıfır araba fiyatlarının yükselmesinin en büyük nedenlerden biri olan ÖTV'ler de vardı.

"ÖTV'Yİ KALDIRACAĞIZ"

Akşener, "Artagan projesi ile hem otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız hem de vergi adı altında sömürü sistemine son vereceğiz. Bizim iktidarımızda yaptığımız işlerle 400 TL fatura 200'e düşecek. Artagan'la vatandaş 100 TL fatura ödeyecek." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ TIKAYAN İSİM OLMAYACAĞIM"

Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı sorusuna ise Akşener, şu sözlerle yanıt verdi: "Ben toz zerresi kadar kendim için plan yapmıyor, çalışmıyorum. Ama Türkiye'nin önünü tıkayan şahıs ben olmayacağım. Egom, nefsim neyse adı önemli olmayacak. Bizim almamız gerekiyor, ona bağlı olarak da parlamenter sisteme geçiş takvimini bağlamamız gerekiyor.

"BİZİM ADAYIMIZ 13. CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Sayın Kılıçdaroğlu acelesi yok diyor isim bildirmekle ilgili. İttifakı ve ilkeleri söylüyor, katılıyorum... Niye bizim adayımız bu kadar merak ediliyor? Cumhur İttifakı merak ediyor... Çünkü bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. Çok merak ediyorlarsa seçim kararını hemen alsınlar biz de açıklayalım."