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Meral Akşener'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarı: Şamar yemenin taşlarını döşüyorlar - Son Dakika

Meral Akşener'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarı: Şamar yemenin taşlarını döşüyorlar

28.12.2021 17:10
Meral Akşener'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarı: Şamar yemenin taşlarını döşüyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezinde kendisini karşılamaya gelen halkla konuştu. Akşener, "Milli iradeye en son el uzatıldığında şamarı yediler. Sandıkta daha ağır bir şamar yemenin taşların döşüyorlar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ta kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Meral Akşener, vatandaşasorular sorarak ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

"O STANDARTLAR DÜŞTÜ"

Akşener'in "Bu mağaza artık geçindiriyor mu? Dün ortanın üstü bir aileydiniz bugün nasılsınız?" şeklindeki sorusuna ise vatandaşlardan biri; "O standartlar düştü. Harcamalar artıyor, gelir ona nispeten daha az artıyor ya da hiç artmıyor. O konuda bir sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

MERAL AKŞENER VATANDAŞALARIN SORULARINI YANITLADI

Meral Akşener eczacı ile sohbet etti. Eczacıya "Veresiye defteriniz var mı?" sorusunu yönelten Akşener, "Var efendim. Zor günler geçiriyoruz. İstiyoruz ki her şey güzel olsun" cevabını aldı. Yolda Akşener'in önünü kesen bir genç ise, "Asgari ücrete zam geliyor ama gıda ürünlerine de zam geliyor. O yüzden durumumuz kötü" sözleriyle isyan etti. Cadde üzerindeki bir tatlı işletmecisi ise, "Sıkıntı var. Nihai tüketicinin alım sıkıntısı var. Artık insanlar eskisi gibi alış veriş yapmıyor. Ortanın üstü bir aileydik bugün ortanın bir altındayız. Sirkülasyon çok azaldı" sözlerine y er verdi.

"YEM VE GÜBRE FİYATLARI ARTTI"

Akşener'in yolunu kesen bir çiftçi ise süt fiyatının artmadığını buna karşın yem ve gübre fiyatlarının arttığını söyleyerek, "Bahar gübresinin fiyatına baksınlar. Hayvanlarımızı bir yaşına gelmeden kesime gönderiyoruz. Besleyemiyoruz. Bu sene düve kurban eti yiyemeyecek millet. Çünkü besleyemiyoruz. Bir an önce yem fiyatlarını indirsinler ki biz de önümüzü görelim. Ya süte zam versinler ya da yemleri geri çeksinler" diye konuştu. Bu sırada bir başka üretici ise "Ocağımıza incir ağacı diktiler" dedi.

"HİÇ BİR DÜKKANDA SİYASET YAPMADIM"

Daha sonra toplanan halka seslenen Akşener, "Uzun zamandır şuculuk buculuk üzerinden çırak çıktınız. Siyasetçiler oylarınızı çantada keklik gördüler. Sizin dertlerinize çözüm bulmak yerine şuculuk buculuk üzerinden komşuyu komşuya düşman eden bir dil üzerinden oy aldılar. Bu çok rahat bir iş ama sizi yoran bir iş… Ben 24 aydır esnafın sesi olmak için dolaşıyorum. Hiçbir dükkanda siyaset yapmadım. Sadece onların taleplerini dinleyip kamuoyuna taşıdım. Ve gördüm ki; bir süre sonra bu muhteremlerin ağaları çok rahatsız oldu. Demek ki vatandaşın gerçek derdinin üzerinden seçmenin esas derdinin üzerinden konuşmak rahatlarını bozdu" sözlerine yer verdi.

"BUGÜN ASLAN DA AÇ"

Gençlerle diyaloğundan bahseden Akşener, "Bir genç dedi ki; abla ekmek eskiden aslanın midesindeydi. Bugün aslan da aç, dolayısıyla midede de ekmek bulamıyoruz. Senin çocuğun işsizken, sen asgari ücretle çalışıyorken, senin çocuğun 92 puanla atanmamışken; 50 puanlık çocukların dayısı olduğu için atanmışken, kayırmacılık had safhadayken, 5 maaşlı ne idüğü belirsiz danışmanlar varken, 11 maaşlı bürokratlar varken, seçim zamanı gelip o şucudur bu bucudur onun kaşının altında gözü var niye var. Sana ne kardeşim. Komşuyu komşuya düşman ettiler. Sonuçta kazanan kim? 5 maaşlı danışmanlar. İşte bu harami düzenini yıkmak için seçmen velinimet olmalıdır. Siyasetçi sizden çekinmelidir. Sizin oylarınızı almanın çok zor olduğunu bilmelidir. Bu kayırma düzeninin, bu harami düzeninin yıkılması için oylarınızı kıskançlıkla ve çok zorlayarak oy kullanın. Sandıkta bu harami düzenini attaya göndereceğiz" diye konuştu.

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Meral Akşener, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarı: Şamar yemenin taşlarını döşüyorlar - Son Dakika


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