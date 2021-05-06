Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir - Son Dakika

Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir

06.05.2021 10:15
Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün akşam katıldığı bir televizyon programında, "İYİ Parti büyüyor, CHP düşmüyor, buna karşılık DEVA ve Gelecek Partileri var, Saadet Partisi fena gitmiyor. Yarın bir iş birliği söz konusu olacak gibi görünüyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de gazeteci Çiğdem Akdemir'in sorularını yanıtladı. Hem Türkiye hem de siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, uzun zamandan bu yana merak edilen bir soruya da yanıt verdi. Akşener, Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi ve Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi'yle işbirliğine yeşil ışık yaktı.

"BİR İŞ BİRLİĞİ OLACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Akşener, "İYİ Parti büyüyor, CHP düşmüyor, buna karşılık Deva ve Gelecek Partileri var, Saadet Partisi fena gitmiyor. Yarın bir iş birliği söz konusu olacak gibi görünüyor. Deva ve Gelecek Partisi yeni kuruldu, bir yürüyüş içindeler. Böyle baktığınız zaman Cumhur İttifakı adayının seçilmesi mümkün görünmüyor" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI NASIL BELİRLENECEK BİLMİYORUM"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini bilmediğini kaydeden Akşener, "31 Mart'a giderken sadece CHP ve İyi Parti'nin işbirliği oldu. 24 Haziran'da da, 31 Mart'ta da işbirliğiydi bizimki. O işbirliğinde biz kendimizi koruyarak, şu rengin tarifinde bile farklı farklı davrandık. Bu sağlıklı olan. Şuna çözümümüz bizim başka, İyi Parti'nin, CHP'nin, diğer siyasi partilerin çözümleri başka. Böyle olunca, kırmadan, incitmeden rakibiz de aynı zamanda. İttifaklar zorunluluk. Millet İttifak'ının Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek bilmiyorum. Biz erken seçime hazırız" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir

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Son Dakika Politika Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir - Son Dakika


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