Meral Akşener'den 'Emine Bulut' açıklaması: "Bu konuyu unutturmayacağız" - Son Dakika

Meral Akşener'den 'Emine Bulut' açıklaması: "Bu konuyu unutturmayacağız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de eski kocası Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu olayı mümkün olduğunca unutturmamaya çalışacaklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Emine Bulut'un katili Fedai Varan'ın son durumu ile ilgili annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut'tan bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Akşener, "Allah hiç kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Dünyanın en zor işi. Evlat acısı zor ve böylesi çok daha zor. Mümkün olduğunca unutturmamaya çalışıyoruz. Benim bugün ziyaretimin amacı da o. Arkadaşlarımız ilgilendiler, ilgileniyorlar. Konuyu unutturmamak amaçlı doğal olarak geldim. Bilge'nin okulunun çok iyi olduğunu öğrendim" dedi.

Acılarının hiç dinmeyeceğini ifade eden anne Fadime Bulut ise, "Elimiz baston tutsa da içimiz dinmeyecek hiçbir zaman. Daha yüksek ceza alırsa. Evlat acısı çok zor bir şey. Tek istediğimiz onun cezasının daha çok fazlalaşması. Evimiz darmadağın oldu" ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi:

Kırıkkale'de 18 Ağustos 2019'da eski eşi Fedai Varan tarafından bir restoranda 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması infial oluşturmuş, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı. Sanık Fedai Varan hakkında "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.