Meral Akşener'den Erdoğan'ın montaj çıkışına sert tepki: Bir Cumhurbaşkanına yakışmıyor - Son Dakika
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Meral Akşener'den Erdoğan'ın montaj çıkışına sert tepki: Bir Cumhurbaşkanına yakışmıyor

23.05.2023 21:02

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün akşam katıldığı canlı yayında "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var; ama montaj, ama şu, ama bu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Akşener, "Bir cumhurbaşkanına yakışmayacak bir tutum bu. Sadece çok üzüldüğümü, çok acı bulduğumu ve bir Cumhurbaşkanının böyle bir durama düşmesinin gerçekten ayıp olduğuna inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TRT canlı yayınında Kılıçdaroğlu ile ilgili montaj çıkışı gündem oldu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan video ile ilgili "Kılıçdaroğlu'nun, Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. 'Haydi, haydi, haydi'. Anladınız mı? Kandil'dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu… Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdi." ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN TEPKİ

Erdoğan'ın montaj çıkışına Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti lideri Meral Akşener'den tepki geldi. Akşener, Erdoğan'ın tutumunun bir cumhurbaşkanına yakışmadığını söyledi.

"BUNA UYGUN KELİME BULAMIYORUM"

Akşener, "Bir cumhurbaşkanına yakışmayacak bir tutum bu. Hala seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan seçim gününe kadar. Ve çok acı, çok ayıp. Çünkü her birimizin, ona oy versin vermesin her birimizin can güvenliğinden, emniyetimizden sorumlu bir kişinin bir siyasetçi olabilir ama neticede bir vatandaş Sayın Kılıçdaroğlu ve ben, diğer arkadaşlar, bizleri PKK'lılıkla suçlamak ve sonra da 'Ne var canım bunda montaj olur, şu olur, bu olur' demek ben buna uygun kelime bulamıyorum." dedi.

"AYIP OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece çok üzüldüğümü, çok acı bulduğumu ve bir Cumhurbaşkanının böyle bir durama düşmesinin gerçekten ayıp olduğuna inanıyorum."

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Akşener'den Erdoğan'ın montaj çıkışına sert tepki: Bir Cumhurbaşkanına yakışmıyor Akşener'den Erdoğan'ın montaj çıkışına sert tepki: Bir Cumhurbaşkanına yakışmıyor

Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener'den Erdoğan'ın montaj çıkışına sert tepki: Bir Cumhurbaşkanına yakışmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meral Akşener'den Erdoğan'ın montaj çıkışına sert tepki: Bir Cumhurbaşkanına yakışmıyor - Son Dakika
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