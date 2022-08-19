Gelin, Kaynana Meral Akşener'e Dert Yandı, Ağladı: "Oğlum Ziraat Mühendisi Hamallık Ediyor"

Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: FAHRETTİN ÖZTÜRK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Esnaf ekonomi ve hayat pahalılığından şikayet ederken, Akşener'e kayınvalidesiyle birlikte dert yanan genç kadın ise gözyaşlarını tutamadı. Yaşlı kadın ise "Oğlum ziraat mühendisi ama hamallık ediyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için geldiği Küçükçekmece'de partililer karşıladı. Akşener, ilk önce bir giyim mağazasına girdi. Ardından bir başka kadın giyim mağazasının sahibi ile sohbet etti. Akşener, burada yere düşürdüğü çorabı satın aldı. Girdiği bir dükkandan da çanta alan ve cadde üzerinde açılan bir SMA bağış standını ziyaret eden Akşener, daha sonra dondurma, döner ve kuyumcu dükkanlarına uğradı.

Akşener'in ziyaret ettiği esnaf ekonomiden şikayetçi oldu ve geçinemediklerini söyledi. Akşener de esnafa "Allah yardımcımız olsun inşallah düzelecek. Sizin kararınız, siz değiştireceksiniz" dedi.

"OĞLUM ZİRAAT MÜHENDİSİ HAMALLIK EDİYOR"

Akşener, yaşlı bir kadın ve gelini ile bir süre sohbet etti. Balıkesir'de bir oğluyla birlikte yaşadığını emekli maaşı ile geçinmeye çalıştığını söyleyen yaşlı kadın, İstanbul'da yaşayan diğer oğlunu ziyaret etmeye geldiğini söyledi. 4 oğlu olduğunu hepsinin de şu an işsiz olduğunu anlatan yaşlı kadın, birlikte yaşadığı oğlunun daha önce İstanbul'da sigortalı çalıştığını ancak geçinemediği için ve daha ucuz olacağı ve kira parası ödemeyeceği için Balıkesir7e kendisinin yanına taşıdığını anlattı. Yaşlı kadın, ziraat mühendisi olan oğlunun ise iş bulamadığı için hamallık yaptığını dile getirdi.

Akşener ile yaşlı kadın ve daha sonra onlara katılan gelini olan genç kadın ile arasında gelişen diyalog şöyle:

"Akşener: Oğlun ziraat mühendisi ve hamallık yapıyor öyle mi? Abla adın ne senin?

Yaşlı kadın: Leyla adım.

Akşener: Gelin, neredesin? Sen misin? Gel kızım.

Yaşlı Kadın: Ev işine gidiyor gelinim.

Akşener: (Geline) Sen nerelisin?

"BÖYLE BİR CUMHURİYETTE KIZLARIMI OKUTTUM AMA MAALESEF MESLEK SAHİBİ YAPAMADIM"

Genç kadın: Ben Karslıyım. Eşim üniversite mezunu Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunu. Eşim iş bulamadı. Şimdi bir fabrikada çalışıyor. İki kızım var. İki kızım da hemşirelik yaptı. KPSS'ye giremediler. Sağlık meslek lisesini bitirdiler. Küçük kızım iş bulamadı. Yeni yasa çıktı. Hemşire yardımcısı.

Akşener: Senin tahsilin ne?

Genç kadın: Ben ilkokul mezunuyum. Evlere temizliğe gidiyorum. Böyle bir Cumhuriyette kızlarımı okuttum ama maalesef meslek sahibi yapamadım. İstiyorum çocuklarım güzel yerlerde olsun.

Akşener: Şimdi ben buradan ayrılıyorum. Bu kızımız sizinle kalacak iletişim bilgilerini alacak ben ne yapabilir bakacağım.

Genç kadın: Eşim beş yıllık üniversite mezunu, bir yılda pedagoji aldı. Eşim iş bulamadı. Çok zorlandık, çocuklarımızı okuttuk ama çocuklarımız güzel bir yere gelemedi. Çünkü hemşire yardımcılığı çıktı.

Yaşlı kadın: Gençlere sahip çıkın yeter.

"ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKIN. BİR ANNE OLARAK YALVARIYORUM"

Genç kadın: Rica ediyorum okuyan çocuklarımıza sahip çıkın. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Bir anne olarak yalvarıyorum yani. Gerçekten yalvarıyorum. Böyle nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz ya. Ben çocuklarım için... Çocuklarımı güzel yerlerde bekliyordum ama olmadı.

"OĞLUM ÜNİVERSİTE OKUYOR TÜRKİYE'DEN KAÇMANIN YOLLARINI ARIYOR"

Bu arada başka bir vatandaş da Akşener'e, "Abla bir oğlum var Türkiye'den kaçmanın yollarını arıyor. Üniversite okuyor, şimdiden gitmenin yolunu arıyor" diye seslendi.

"BEN SİZİN BAŞA GELMENİZİ İSTİYORUM BİR KADIN OLARAK"

Genç kadın: Ben sizin başa gelmenizi istiyorum bir kadın olarak. Allah bin defa razı olsun."