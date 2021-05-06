Meral Akşener'den Sağlık Bakanı Koca'ya 'Çin aşısı' tepkisi: Kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, soykırıma uğruyor yazıklar olsun bu arkadaşa - Son Dakika

Meral Akşener'den Sağlık Bakanı Koca'ya 'Çin aşısı' tepkisi: Kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, soykırıma uğruyor yazıklar olsun bu arkadaşa

06.05.2021 10:57

İYİ Parti lideri Meral Akşener Fahrettin Koca'nın Çin açıklamasını hedef alarak, Koca'ya Uygurlar üzerinden sert tepki gösterdi, "Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, soykırıma uğruyor. Köle gibi çalıştırılıyor insanlar. Aramızdaki hassas konuları kaşımakmış. Yazıklar olsun, böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de gazeteci Çiğdem Akdemir'in sorularını yanıtladı. Akşener, programda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Çin'den aşı gelecekti, nerede?' diye soranlar dün, Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin. Mücadele bütünlüğü açısından susuyor olmamız edebimizdendir" sözlerini üstüne aldığını söyledi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Açıklamasının devamında Bakan Koca'ya tepki gösteren Akşener, "Bugün sayın Koca'nın da bir açıklaması oldu. Çok üstüme alındım. Müslüman Uygur Türkleri'ne soykırımın hası orada yapılıyor. Kadınların kocalarını alıyorlar, kereste gibi Çinli adamlar konuluyor evlere. Kamplar var. Köle gibi çalıştırılıyor insanlar. Bu arkadaşların hassasiyetle üzerinde durdukları şey de Müslümanlık'tır. Gerçi Rabia'yı da unuttular, o işarete yol açan şehit Esma'yı da unuttular. Sayın Koca'ya yazıklar olsun ki, Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak, o Müslüman Türk kadınlar, Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, soykırıma uğruyor. Aramızdaki hassas konuları kaşımakmış... Yazıklar olsun, böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

"HERKES PANDEMİYİ BİZ ALGIYI YÖNETTİK"

Aşı tedarikiyle ilgili eleştirilerini sürdüren Akşener, "Biz hakkın ve hakikatin peşindeyiz. Aşı meselesinde çuvalladılar. Pandeminin en başında konuştuğumuzda insanlar sayın Koca'ya şüpheli bakıyorlardı. Ben dedim ki, Sağlık Bakanı böyle giderse iyi gidiyor, bir çabası var. Ümitliydik bu arkadaştan. Sayın Erdoğan da başlangıçta şöyle bir baktı. Sayın Erdoğan pandemiyi kendi siyasi geleceğine fırsat gördü. Bu Kovid herkesin başında bela ama o krizi herkes yönetti. Ama bizimkiler pandemiyi değil algıyı yönetmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

"KOCA SUÇU BANA BIRAKMAYA ÇALIŞACAK"

Bakan Koca'nın aşı tedarikinde suçu kendisine atacağını belirten Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Erdoğan her zaman olduğu gibi bu işin sorumluluğunu da Sayın Koca'nın üzerine yıkacaktır, elini yıkayıp çıkacaktır. Çin elçiliği resmen tehdit etti, hakaretin ötesinde davrandı, büyükelçiyi bakanlığa çağırdı ve çay ikram edip yolladılar sanırım. Sayın Erdoğan elini yıkayıp suçu Koca'ya bırakacak ama Koca da suçu bana bırakmaya çalışacak. Büyük bir hatanın ötesinde çok çirkin bir şey bu. Körle yatan şaşı kalkarmış. Sayın Erdoğan'a burada bir çiçek atma var."

Meral Akşener'den Sağlık Bakanı Koca'ya 'Çin aşısı' tepkisi: Kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, soykırıma uğruyor yazıklar olsun bu arkadaşa

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Son Dakika Politika Meral Akşener'den Sağlık Bakanı Koca'ya 'Çin aşısı' tepkisi: Kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, soykırıma uğruyor yazıklar olsun bu arkadaşa - Son Dakika


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