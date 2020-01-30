Meral Akşener'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna ilişkin, "82 milyon bir araya gelir ve o bayrağı yırtan eli kırar." dedi.

Akşener, bir dizi programı için geldiği İzmir'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti, İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'dan çalışmalara hakkında bilgi aldı.

İl binasında basın toplantısı düzenleyen Akşener, pazar gününe kadar sürdürecekleri İzmir ziyaretinde kadınlar, esnaflar ve çiftçilerle bir araya gelerek dertlerini dinleyeceklerini belirtti.

Akşener, Türk bayrağının ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos tarafından AP Genel Kurulunda yırtılmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bunun bir alçaklık olduğunu düşünüyorum. İzmirliler bilir ki, daha önce Türk bayrağına bu hakareti edenler nasıl gittiler bu ülkeden. Gene İzmirliler bilir ki, yere düşen Yunan bayrağını da kaldıran Türkiye'de bu el. Savaştığı ülkenin bayrağına hakaret etmeyen bir Türk milleti, devleti ama buna karşılık parlamenter bile olsa daha evvel o bayrağa hakaret edildiğinde neler yaşandığını unutmuş bir alçak. Şunu söylemek isterim, 82 milyon bir araya gelir ve o bayrağı yırtan eli kırar. İktidara da seslenmek istiyorum. Derhal bu konuyla ilgili Türk devletine yakışan tutumu ve davranışı göstermelidirler, bu tutumu almalıdırlar."

Akşener, Elazığ ve Malatya depreminin ardından deprem vergilerinin tartışıldığının hatırlatılması üzerine, 1999 Marmara Depremi'ni yaşadığını ve o dönemde Kocaeli milletvekili olduğunu anımsattı.

Deprem vergilerinin o dönemde Kocaeli, Düzce ve Sakarya gibi illerde karşılaşılan zorlukların ortadan kaldırılması için konulduğunu anlatan Akşener, şöyle dedi:

"Daha sonra bu vergiler sürekli hale geldi. Sonuç itibariyle nereye gittiğine dair bugün iktidarda kim olursa olsun cevabını vermek zorundadır. Çünkü bu vergiler, depremin önüne geçilemiyor ama tedbir alınması için konuldu. Hep söylenen klişe bir söz var ama bir gerçek aynı zamanda, 'Deprem öldürmez bina öldürür.' Bunun ortadan kaldırılması için tedbirlerin alınması için konulan bir vergi. Bunun takipçisi olacağız."

Akşener, bir gazetecinin erken seçimle ilgili sorusuna ise bu yönde bir öngörüsünün olmadığı yanıtını verdi.