Meral Akşener: "Dün, Bugün ve İlelebet; Boğazların Hâkimi Türk Milleti'dir"

"Dün, bugün ve ilelebet; Boğazların hakimi Türk Milleti'dir! Cumhuriyetimizin en kıymetli kazanımlarından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yıl dönümünde, vatanımızın her köşesinde milli egemenliğimizi daim kılan değerli devlet büyüklerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yıl dönümü dolayısıyla, "Dün, bugün ve ilelebet; Boğazların hakimi Türk Milleti'dir!" açıklamasını yaptı.

Akşener'in Giresun'da Dinlediği Esnaf: 'Bu Ülkenin İç Barışını Sağlayın Gerisi Düzelecektir Zaten, Buna İnanıyoruz'

Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

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