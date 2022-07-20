Meral Akşener: "Dün, Bugün ve İlelebet; Boğazların Hâkimi Türk Milleti'dir" - Son Dakika
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Meral Akşener: "Dün, Bugün ve İlelebet; Boğazların Hâkimi Türk Milleti'dir"

20.07.2022 22:23
Meral Akşener: "Dün, Bugün ve İlelebet; Boğazların Hâkimi Türk Milleti'dir"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yıl dönümü dolayısıyla, “Dün, bugün ve ilelebet; Boğazların hâkimi Türk Milleti'dir!" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yıl dönümü dolayısıyla, "Dün, bugün ve ilelebet; Boğazların hakimi Türk Milleti'dir!" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yıl dönümünü kutladı. Akşener, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Dün, bugün ve ilelebet; Boğazların hakimi Türk Milleti'dir! Cumhuriyetimizin en kıymetli kazanımlarından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yıl dönümünde, vatanımızın her köşesinde milli egemenliğimizi daim kılan değerli devlet büyüklerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum..."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener: 'Dün, Bugün ve İlelebet; Boğazların Hâkimi Türk Milleti'dir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meral Akşener: "Dün, Bugün ve İlelebet; Boğazların Hâkimi Türk Milleti'dir" - Son Dakika
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