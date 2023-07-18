Meral Akşener'e doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Meral Akşener'e doğum günü sürprizi

18.07.2023 15:53

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 67. yaş günü dolayısıyla partililer tarafından sürpriz kutlama yapıldı. Akşener, meşaleler eşliğinde makam aracından inerek partilileri selamladı. Parti merkezinde ise doğum günü pastası kesildi.

18 Temmuz 1956 doğumlu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e partililer doğum günü sürprizi yaptı. Makam aracından meşaleler eşliğinde inen Akşener, "Saçımızı başımızı yakmaya mı kararlısınız" dedi.

67. YAŞINA GİRDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, doğum günü dolayısıyla partililer tarafından sürpriz kutlama yapıldı. 67'nci yaşını kutlayan Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelişinde partililer tarafından meşalelerle karşılandı.

Akşener'den doğum gününü meşale yakarak kutlayan partililere bomba tepki: Saçımızı başımızı yakmaya kararlısınız

PARTİ MERKEZİNDE PASTA KESTİLER

Partililerin alkışları arasında makam aracından inen Akşener'e, çeşitli hediyeler verildi. Akşener, genel merkezde kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını keserek, kutlamaları kabul etti. Akşener, doğum günü sürprizi için partililere teşekkür etti.

Akşener'den doğum gününü meşale yakarak kutlayan partililere bomba tepki: Saçımızı başımızı yakmaya kararlısınız
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