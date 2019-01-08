Son Dakika Haberleri: Meral Akşener: "(Fırat'ın Doğusuna Askeri Operasyon) Suriye ve Irak'ta Türk Milletinin Bekasına Göz...

Meral Akşener: "(Fırat'ın Doğusuna Askeri Operasyon) Suriye ve Irak'ta Türk Milletinin Bekasına Göz...

2 saat önce

Meral Akşener: "(Fırat'ın doğusuna askeri operasyon) Suriye ve Irak'ta Türk milletinin bekasına göz diken kim varsa, ordumuz girsin ve gereğini yapsın" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Kimsenin onuruna, şerefine dokunacak söz etmeyin.

Meral Akşener: "(Fırat'ın doğusuna askeri operasyon) Suriye ve Irak'ta Türk milletinin bekasına göz diken kim varsa, ordumuz girsin ve gereğini yapsın"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
"Kimsenin onuruna, şerefine dokunacak söz etmeyin. Seçimlere cenk havası vermeye çalışanlara itibar etmeyin."

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fırat'ın doğusuna askeri operasyonu değerlendirerek, "Suriye ve Irak'ta Türk milletinin bekasına göz diken kim varsa, ordumuz girsin ve gereğini yapsın" dedi.
Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Akşener şöyle konuştu:
"Hangi partiye oy verirseniz verin, 81 milyonun tamamı, milletimizin şerefli ve haysiyetli evlatlarıdır. Buradan bütün İYİ Partililere sesleniyorum; bir cahil size laf attığında 'selam' deyip geçi. Hikmet ve güzel sözden vazgeçmeyin. Kimsenin onuruna, şerefine dokunacak söz etmeyin. Seçimlere cenk havası vermeye çalışanlara itibar etmeyin."
İYİ Parti Belediye Başkan adaylarını açıklayan Akşener, "Özhan Türemiş. Aksaray Belediye Başkan adayımız. Zühtü Bahadır Bayraç. Karaman Belediye Başkan adayımız. Mete Özdemir. Ardahan Belediye Başkan adayımız. Yunus Özyıldırım. Bayburt Belediye Başkan adayımız. Ahmet Nalçcacıoğlu. Kilis Belediye Başkan adayı. Ahmet Özgür. Siirt Belediye Başkan adayımız. Ömer Küçük. Düzce Belediye Başkan adayımız" ifadelerini kullandı.
16 yıl aradan sonra enflasyonun yüzde 20'lerin üstüne çıktığını hatırlatan Akşener, "İşsizlik maalesef rekor kırıyor. Ekonomimiz artık yerinde bile saymıyor. Krizi durdurmak için ne yazık ki ciddi bir çalışma ve program yok. Bakın açık söylüyorum, pansuman tedbirlerle seçime kadar milletimizi oyalamaya çalışmayın" diye konuştu.
Akşener, Türkiye'nin dış politikada yalnızlaştırıldığını belirterek, "Fırat'ın doğusuna operasyon dendiği anda devreye giren Rusya ve Amerika iktidara 'dur' dedi. Hatta Amerika heyeti gelmeden öyle bir mesaj yolladı ki, bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Suriye ve Irak'ta Türk milletinin bekasına göz diken kim varsa, ordumuz girsin ve gereğini yapsın. Amerika ve Rusya'nın her sözünü emir telakki etmekten vazgeçin. Türk milletinin onurunu daha fazla yerde bırakmayın" değerlendirmesini yaptığ.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:18 Kaynak: İHA

Suriye, Irak, Politika
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