Meral Akşener: Hiçbir parti ile anayasa çalışmamız yok - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hiçbir parti ile aralarında anayasa çalışması olmadığını belirterek, "İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum; hiçbir siyasi platform, şahıs, kişi ve parti ile anayasa çalışmamız yoktur. Nokta" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Ziyaretlerine Bozüyük ilçesinden başlayan Akşener, esnafı dolaşarak, sıkıntılarını dinledi ve sohbet etti. Ardından kent merkezine geçerek, Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret eden Akşener, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Belediye ziyareti çıkışı gazeteciler tarafından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa hazırladığı yönündeki iddiaları sorulan Akşener, şunları söyledi:

"Biz ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Hiçbir arkadaşım, bilgim içinde ya da dışında, bakın bu kadar geniş söylüyorum genel başkan olarak, buna sadece HDP değil Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, başka var mıydı hatırlamıyorum bir anayasa çalışması yapmadık. Daha ilginç bir şey de vardı dün, AK Parti ile de anayasa çalışması yapıyormuşuz. Bir tarafta HDP ile yapıyoruz bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Dolayısıyla AK Parti'yle de oturup bir anayasa çalışması yapmadık. Bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım. Sayın Ömer Çelik, bu konuda AK Parti adına açıklama yaptı ama ben hepsi ile birlikte söylüyorum. İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum; hiçbir siyasi platform, şahıs, kişi, parti ile herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur. Nokta."ESNAFLA SELANİK TÜRKÜSÜ SÖYLEDİ

Belediye ziyaretinin ardından caddede gezen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaftan Yaşar Aslım ile birlikte 'Çalın Davulları' adlı Selanik türküsünü söyledi. Bilecik kent merkezinin yanı sıra Osmaneli ilçesinde esnaf ziyaretleri yapan Akşener, daha sonra bölgeden ayrıldı.