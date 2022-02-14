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Meral Akşener: İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım - Son Dakika

Meral Akşener: İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım

14.02.2022 09:11

6 muhalefet partisi genel başkanının katıldığı tarihi zirvenin açıklamaları hala geliyor. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili nihai kararların alındığı toplantıyla ilgili ilk kez konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım. Umutlandım demek doğru değil aslında. Toplantıdan ülkenin geleceği adına çok rahatlamış bir şekilde ayrıldım" açıklamalarında bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, önceki akşam ilk kez bir çalışma yemeğinde bir araya geldi.

5 BUÇUK SAATLİK TARİHİ ZİRVE

6 liderin bir araya geldiği fotoğraf kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, 5 buçuk saat süren görüşmede tarafların Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda nihai kararları aldıkları öğrenildi. Tarihi zirvenin ardından ilk kez Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'e konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"6 SİYASİ PARTİNİN LİDERİ OLARAK BÜTÜN KONULARDA UZLAŞTIK"

Toplantının güzel geçtiğini belirten Akşener, "Altı siyasi partinin lideri olarak bir araya geldik ve bütün konularda uzlaştık. İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım. Umutlandım demek doğru değil aslında. Toplantıdan ülkenin geleceği adına çok rahatlamış bir şekilde ayrıldım" ifadesini kullandı.

"TOPLANTIDAKİ ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE'YDİ"

Toplantının dört maddelik bir gündemi olduğunu, hepsinin üzerinde tek tek durduklarını ve önceliğin Türkiye olduğunu anlatan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O masanın etrafındaki altı kişinin hepsinin ayrı bir partisi var. CHP, DP, SP çok önceden kurulmuş, geleneği olan partiler. Biz, DEVA Partisi, Gelecek Partisi yeni kurulmuş partileriz. Hepimizin ayrı siyasi duruşları var. Partilerimizin teşkilatlarının, tabanlarının, seçmenlerimizin farklı hayalleri, memleket meselelerine farklı bakış açıları var. Ancak dünkü masanın etrafında çok güzel bir uyum içinde Türkiye'nin sorunlarını ve çözümlerini konuşabildik."

"TOPLANTIDA HİÇBİR UZLAŞMAZLIK OLMADI"

"Millet ittifakı arasında derin görüş ayrılıkları var" iddialarına da yanıt veren Akşener, "Toplantıda hiçbir uzlaşmazlık olmadı. Herkes görüşünü dile getirdi ve bütün konularda mutabık kaldık" dedi.

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Son Dakika Güncel Meral Akşener: İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım - Son Dakika


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