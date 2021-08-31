Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Yenikapı'da etkinlikler düzenledi. Gösteriler ve konserlerin olduğu kutlamaya binlerce İstanbullu ile birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

"AYNI SENİN GİBİ"

Kutlama programı kapsamında sahneye çıkan Meral Akşener, yaptığı konuşmada "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci istikbal fethi.." ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar Twitter'dan bu benzetmenin yersiz olduğuna dair birçok mesaj paylaştı.

İşet o paylaşımlardan bazıları;