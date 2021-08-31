Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti - Son Dakika

Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti
31.08.2021 11:11
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması sebebiyle Yenikapı'da etkinliklerine katıldı. Burada sahneye çıkıp bir konuşma yapan Akşener'in, İmamoğlu'na dönüp "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci istikbal fethi." demesi sosyal medyada tepkilere sebep oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Yenikapı'da etkinlikler düzenledi. Gösteriler ve konserlerin olduğu kutlamaya binlerce İstanbullu ile birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.
"AYNI SENİN GİBİ"
Kutlama programı kapsamında sahneye çıkan Meral Akşener, yaptığı konuşmada "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci istikbal fethi.." ifadelerini kullandı.
TEPKİ YAĞDI
Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar Twitter'dan bu benzetmenin yersiz olduğuna dair birçok mesaj paylaştı.
İşet o paylaşımlardan bazıları;
- Gemileri karadan yürüten Fatih Sultan Mehmet Han ile daha ulaşım kolaylığı bile sağlayamayan İmamoğlu'nu bir tutuyor.
- Gemileri karadan yürüten Atamızı, İBB otobüslerini ittiren İmamoğlu'na benzetmek de ne bileyim...
- Peygamber tarafından müjdelenen Fatih Sultan Mehmet ile İmamoğlu'nu bir tutan zihniyet işte çok denecek bir şey yok...
- Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetmesini gülünç buluyorum.
- En büyük vebal nedir bilir misiniz? Hak etmeyenlere makam mevki vermektir.
- Valla görmeyeli çok şey değişti. İmamoğlu'nun 2. Fatih Sultan Mehmet olduğu ortaya çıktı.
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