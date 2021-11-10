Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönerken köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem 'in aracı ile bir koruma aracı, yola aniden çıkan bir köpek yüzünden yoldan çıktı. Parti kaynakları, kazada yaralanan olmadığını aktardı.

Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi