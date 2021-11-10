Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönerken köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı - Son Dakika

Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönerken köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı
10.11.2021 18:14
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın cenaze töreninden dönen İYİ Parti lideri Akşener'in konvoyunun geçtiği sırada yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran şoför, konvoydaki başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.
Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın cenazesinden dönen İYİ Parti konvoyunda kaza meydana geldi.
KAZADA YARALANAN OLMADI
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in aracı ile bir koruma aracı, yola aniden çıkan bir köpek yüzünden yoldan çıktı. Parti kaynakları, kazada yaralanan olmadığını aktardı.
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