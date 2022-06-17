Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım - Son Dakika
Üye Girişi

Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım

17.06.2022 16:41

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener''in kent ziyaretleri esnasında önünü kesen çocuklar yaşadıkları ekonomik sorunları dile getirdi. Bir kız çocuğu ekonomik koşullar sebebiyle test kitabı alamadığını söylerken, erkek çocuklar çalıştıklarını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener', Türkiye genelinde yurttaşlara ziyaretleri sürerken bu gezilerden ait çarpıcı bir videoyu sosyal medya hesabından "İşte sizi bu çocuklarımızın ahı götürecek!" ifadeleriyle paylaştı.

"TEST KİTABI ALAMADIM, SINAVA TEST ÇÖZMEDEN GİRECEĞİM"

Akşener ile konuşan çocukları gözyaşlarını tutamazken, söyledikleri sosyal medyada yankı uyandırdı.15 yaşındaki bir erkek çocuğu Akşener'e çok zor durumda olduklarını, traktörlere mazot alamadıklarını, babasının yanında çalıştığını dile getirirken, yine 15 yaşındaki başka bir çocuk sanayide mermercide çalıştığını, Akşener'in yanına gelmek için izin aldığını ifade etti.

14 yaşındaki kız çocuğu ise ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadığını, test çözmeden Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girdiğini söyleyerek ağladı.

YORUMLAR
500
Ekrem İmamoğlu, Kent Lokantası'nda İlk Tabldotları Dağıttı: 'Temel Çözüm İyi Bir Ekonomi Yönetimiyle Mümkün' Ekrem İmamoğlu, Kent Lokantası'nda İlk Tabldotları Dağıttı: 'Temel Çözüm İyi Bir Ekonomi Yönetimiyle Mümkün' Akşener, Gölmarmara'da Kuruyan Göle Gitti: 'Balıkçılar Kira Ödemeye Devam Ediyor, Burada Su mu Var' Akşener, Gölmarmara'da Kuruyan Göle Gitti: 'Balıkçılar Kira Ödemeye Devam Ediyor, Burada Su mu Var'

Meral Akşener, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım - Son Dakika


Son Dakika
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:35 Ayrıldığı eşini vuran katil olay anını anlattı: 'Çocuklar senden değil' deyince öldürdüm
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 17:53:30. #1.11#
SON DAKİKA: Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement