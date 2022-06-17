Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener', Türkiye genelinde yurttaşlara ziyaretleri sürerken bu gezilerden ait çarpıcı bir videoyu sosyal medya hesabından "İşte sizi bu çocuklarımızın ahı götürecek!" ifadeleriyle paylaştı.

"TEST KİTABI ALAMADIM, SINAVA TEST ÇÖZMEDEN GİRECEĞİM"

Akşener ile konuşan çocukları gözyaşlarını tutamazken, söyledikleri sosyal medyada yankı uyandırdı.15 yaşındaki bir erkek çocuğu Akşener'e çok zor durumda olduklarını, traktörlere mazot alamadıklarını, babasının yanında çalıştığını dile getirirken, yine 15 yaşındaki başka bir çocuk sanayide mermercide çalıştığını, Akşener'in yanına gelmek için izin aldığını ifade etti.

14 yaşındaki kız çocuğu ise ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadığını, test çözmeden Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girdiğini söyleyerek ağladı.