Son Dakika Haberleri: Meral Akşener: İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir
Son Dakika Dünya Meral Akşener: İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir

Meral Akşener: İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısına yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı'nın Cumhurbaşkanlığına devrine ilişkin, "İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir." dedi.

Meral Akşener: İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısına yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı'nın Cumhurbaşkanlığına devrine ilişkin, "İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir." dedi.


"Haydarpaşa ve Sirkeci Garı katakullesini biliyorsunuz. şimdi de İstanbul Boğazı haklarını gasp etmeye çalışıyorlar." diyen Akşener, "İstanbul'u betona boğan iktidar milletin rahatsızlığını gördüğü andan itibaren kanunda bazı değişiklikler yaptı. Belediyenin elden gideceğini gördüğü için yetkiyi Ankara'ya almaya dönük adımlar attı. Tarihi yalılarda kafalarına göre tadilat yapanlar AK Parti iktidarının vazgeçemediği yandaş müteahhitler. İktidar beton dikmeye devam edeceğim diyor. O yüzden de İBB'nin elindeki yetkiyi almak istiyor. Buradan uyarıyorum İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir. Sayın Erdoğan milletle inatlaşma, İmamoğlu'nun iradesini gasp etmeye çalışma. Artık milletin iradesine saygı duymayı öğren."

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Boğazı, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:43 
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