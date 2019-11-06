Meral Akşener: İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısına yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı'nın Cumhurbaşkanlığına devrine ilişkin, "İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:52
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