Son Dakika Haberleri: Meral Akşener: İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir
Son Dakika Dünya Meral Akşener: İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir

Meral Akşener: İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısına yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı'nın Cumhurbaşkanlığına devrine ilişkin, "İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısına yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı'nın Cumhurbaşkanlığına devrine ilişkin, "İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir." dedi.

Meral Akşener: İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir

İstanbul Boğazı, İYİ Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:52 
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