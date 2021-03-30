Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu - Son Dakika

Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu
30.03.2021 19:17
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu. Akşener dilekçesinde Anayasa'nın 6, 87, 90 ve 104'üncü maddesine atıf yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile çekilmenin iptali için Danıştay'a başvurdu.
Akşener'in başvuru dilekçesinde kararın Anayasa'nın 6, 87, 90 ve 104'üncü maddelerine aykırı olduğu ifade edildi.
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