Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi - Son Dakika

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Binali Yıldırım'ın eşine sosyal medya üzerinden hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren'in mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi. Akşener yaptığı açıklamada, "Genel Başkan olarak Semiha Hanım'dan amasız, ancaksız, lakinsiz özür diliyorum. Bir kadının incitilmesi çok kötü bir şeydir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşine sosyal medya üzerinden hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi.

Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Antalya-Konya yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir televizyon kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener "Dün ben Semiha Abla'nın bu konudan bilgisi olup olmadığını öğrenmek için Sayın Binali Yıldırım beyefendiyi aradım ve bana bilmediğini söyledi. Ben o nedenle dün tweet atmadım. Çünkü Başak Demirtaş'a da atmamıştım. Bu tür konuları bir tweetle halledemiyorsun. Salı günü grup toplantısında, başı sonu belli bu konuyu konuşmak üzere bıraktım.

"SEMİHA YILDIRIM'IN ÖZNE YAPILMASINDAN ÇOK ÜZGÜNÜM"

İsminin keşke geçirilmemesini sağlayabilseydim. Öncelikle, Levent Özeren'in 13 Temmuz 2016'da Semiha Yıldırım için attığı bir tweet var. Bunun için Semiha Yıldırım'dan, İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum. Çünkü bir kadının incitilmesi kötü bir şeydir. Özür diliyorum. Amasız, ancaksız, lakinsiz. Anlıyorum ki bana çok kızmışlar. Sebebini bilmiyorum. AK Parti'nin yöneticileri bu konuda çok mahir, keşke öznesinin Semiha Hanım olduğu o tweet üzerinden değil de; benim sözlerim, benim davranışlarım, siyasi duruşum üzerinden o tweetler, hashtaglar benim için açılabilseydi. Semiha Hanım'ın özne yapılmasından çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili Twitter hesabından "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımı yapan İYİ Partili Levent Özeren "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.

Semiha Yıldırım, Levent Özeren, Meral Akşener, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 01:01 

Son Dakika Güncel Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:42 Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu 00:21 Antalya-Konya yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:35 Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
00:42
Antalya-Konya yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
00:21
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
23:35
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 01:16:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]