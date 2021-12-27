Meral Akşener, İzmir'de iş dünyasıyla buluştu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlara katılmak üzere İzmir'e geldi. Akşener, ilk olarak Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (ESİAD) 'ESİAD Liderler Buluşması'na katıldı. Akşener'e İYİ Partili Milletvekilleri Müsavat Dervişoğlu, İsmail Tatlıoğlu, Erhan Usta, Ümit Dikbayır, Aytun Çıray, Durmuş Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar eşlik etti.

Programda konuşan Meral Akşener, İYİ Parti'ye güven oluşturan hususların 'hukukun üstünlüğü ve adalet' olduğuna inandığını söyledi. Projeci ve çözüm odaklı bir parti olduklarını anlatan Akşener, "Ben 24 Haziran'ı özellikle anlatıyorum. Ben cumhurbaşkanı adayıydım. Bu sistemi istemeyenlerin büyük bir heyecan içerisinde sandığa koştuğunu, sandığı korumaya çalıştığını gördük. Sonuç itibarıyla cumhurbaşkanlığı seçiminde başarı gösterilmedi. Arkadaşlarımızla oturup konuştuk ve biz 31 Mart'a giderken seçmenin ayağa kaldırılması için 'CHP ile yerel seçimlere beraber girelim' diye teklif götürdük. 'Biz canımızı kurtaralım' diye düşünsek her masaya oturuşta 'Parti mi, Türkiye'nin geleceği mi?' diye sormazdık. Bizim masaya oturuşumuz bir projeydi. Kazanma projesi" ifadelerini kullandı.

20 Ocak 2020 tarihinden itibaren esnaf ziyaretleri yapmaya başladıklarını ve daha sonrasında da pandeminin başladığını söyleyen Akşener, "Ben esnafın ne çektiğini onlarla konuşurken öğrendim. Pandemide de o insanlardan çözüm önerileri öğrendim. Eskiden esnaf için müşteri velinimetti. Sanayiciler için de öyle. Bu ülkede seçmen de velinimetti. Bu da çok uzun zamandır velinimet olmaktan çıktı" dedi.

(Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri/İHA)