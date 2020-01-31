Meral Akşener İzmir'in ilçelerinde esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Meral Akşener İzmir'in ilçelerinde esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Meral Akşener İzmir'in ilçelerinde esnafı ziyaret etti

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'in Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Meral Akşener İzmir'in ilçelerinde esnafı ziyaret etti, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'in Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Temasları kapsamında Torbalı ilçesine gelen Akşener, burada esnafı ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Torbalı Belediyesi önünde vatandaşlara hitap eden Akşener, dünden beri İzmir'de olduğunu ve halkın sıkıntılarını dinlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

AP Genel Kurulunda Türk bayrağının ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos tarafından yırtılmasına değinen Akşener, "Bu bayrağa uzanan elleri 82 milyon bir olur çatır çutur kırarız. Kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Akşener, konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerde de bulundu.

Gittiği her şehirde esnafla buluştuğunu aktaran Akşener, "Seçimden seçime gezmenin önüne geçmek, sizlerin ihtiyaçlarını, taleplerini Meclise taşımak için Antalya'dan başladık, şimdi de İzmir'deyiz. İşsizlerle, esnafla buluşarak onları dinliyoruz." şeklinde konuştu.


Daha sonra Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile makamında görüşen Akşener, Ödemiş ilçesine geçerek Saraçoğlu Caddesi'nde esnafla bir araya geldi.

Akşener, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ödemiş'in, hem Efeler diyarı hem de Kuvayımilliye yurdu olduğunu ifade etti.

Meral Akşener, Torbalı, Ödemiş, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:44 Kaynak: AA
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