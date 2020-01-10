Meral Akşener: Kanal İstanbul Projesi Ekrem İmamoğlu kazandığı için yapılmak isteniyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Meral Akşener: Kanal İstanbul Projesi Ekrem İmamoğlu kazandığı için yapılmak isteniyor - Son Dakika Dünya

Meral Akşener: Kanal İstanbul Projesi Ekrem İmamoğlu kazandığı için yapılmak isteniyor

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul projesinin Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesi sebebiyle 9 sene sonra yeniden gündeme getirildiğini söyledi. Akşener, projenin Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetine de uygun olmadığını dile getirdi

Meral Akşener: Kanal İstanbul Projesi Ekrem İmamoğlu kazandığı için yapılmak isteniyor, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul projesinin Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesi sebebiyle 9 sene sonra yeniden gündeme getirildiğini söyledi.


Akşener, projenin Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetine de uygun olmadığını belirterek, "Peki 9 sene uyutulmuş da neden bugün ortaya konmuş? Türkiye'ye büyük kazançlar sağlayacak mı? İstanbul'a katkısı var mı? Hayır." ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:21 
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