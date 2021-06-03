Meral Akşener, Karabük'te esnafı ziyaret etti (2) - Son Dakika

ESNAFIN SORUNLARINI DİNLEDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük'ün Yenice ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi, daha sonra toplananlara hitaben konuşma yaptı. Akşener esnafın pandemi koşulları nedeniyle zorluk çektiğini belirterek, "Esnafımız diyor ki pandemi öncesinde durgundu, pandemiden sonra sinek uçmuyor. Şimdi esnafın hibeye ihtiyacı var. Esnafın işletme için paraya ihtiyacı var. Esnafın krediden ziyade Bağ-Kur borçlarının ertelenmesine ihtiyacı var. Faizsiz hibe desteğine ihtiyacı var. Esnafın işletme giderleriyle ilgili kaynağa ihtiyacı var. Müthiş zam geliyor, insanların alım gücü düştü, satamıyoruz, diyorlar. Elektrik parası çok yüksek. Stopajlar yüksek. Kiralarla ilgili sorunlarımız var diyorlar. Küçücük bir ilçede bu problemler yaşanıyorsa diğer ilçelerde düşünün neler oluyor" dedi.