Son Dakika Haberleri: Meral Akşener Kepez'de Konuştu

Meral Akşener Kepez'de Konuştu

1 saat önce

Meral Akşener Kepez'de konuştuANTALYA - İYİ Parti Genel Başkanı meral Akşener, "Biz yeniden fabrikalar açacağız; sanayiyi, teknolojiyi teşvik edeceğiz" dedi.

Meral Akşener Kepez'de konuştu

ANTALYA - İYİ Parti Genel Başkanı meral Akşener, "Biz yeniden fabrikalar açacağız; sanayiyi, teknolojiyi teşvik edeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Kepez İlçesi Turgut Özal Spor Salonu yanındaki alanda düzenlenen ortak mitingde halka hitap etti. Miting öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. İlk olarak kürsüye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumu gerdiğini iddia ederek, "Çünkü birbirinizle kavga ederseniz kutuplaşacaksınız; sonuç itibariyle yanan mutfak, kaynamayan tencere, işsiz gençler, EYT'liler çiftçinin kullandığı mazot, narenciyenin öldürülmesi bunlar konuşulmayacak" ifadelerini kullandı.
"Esnaf sabahtan akşama kan ağlıyor" diyen Akşener, "Mazotu, ÖTV'yi onlar indirmezse biz indireceğiz. Üreten bir Türkiye vizyonları yok. Biz yeniden fabrikalar açacağız, sanayiyi, teknolojiyi teşvik edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:21 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Kepez, Meral Akşener, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı Fethullah Gülen'in Kardeşi Salih Gülen, Saklandığı Evde Ölü Bulundu Amiriyle İlişkiye Giren Kadın Polisin İhmali 4 Yaşındaki Kız Çocuğunun Sonu Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 21:04:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meral Akşener Kepez'de Konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]