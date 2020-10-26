Meral Akşener Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmete açıldı - Son Dakika

Meral Akşener Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmete açıldı

26.10.2020 11:56
Meral Akşener Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmete açıldı, System.String[]

Ceyhan Belediyesi, çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği Meral Akşener Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmete açıldı.

Ceyhan Belediyesi, çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği Meral Akşener Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmete açıldı.

Meral Akşener Kreş ve Gündüz Bakımevi, çocuklar için sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arası hizmet verecek. 80 öğrenci kapasiteli kreşin yeni kayıtları devam ederken, Covid-19 salgını nedeniyle, Ceyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü, çocuklar için gereken tüm tedbirleri aldıklarını ve sınıfları yarı yarıya düşürdüklerini belirtti.

Ceyhan Belediye Belediye Başkanı Hülya Erdem, kreşlerin çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını ifade ederek, "Kreşimiz 3-6 yaş arası çocuklarımızı kapsıyor. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde düzenli oyun, uyku ve yemek saatlerimizle çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak gelişimlerine destek olacağız. Kreşimiz 4 sınıftan oluşup çocuklarımız için geniş ve ferah bir ortam sağlamaya özen gösterdik. Pandemi sürecinde sınıf kapasitesileri 20 iken 10'a düşürdük, her sınıf gruplar halinde yemek, oyun, uyku olmak ile birlikte sınıflar arasında birleşme olmayacak. Çocukların periyodik saatler de ateş ölçümleri yapılacak. Beslenme listeleri gıda mühendisleri tarafından protein ve kalorilerine göre aylık olarak hazırlanacak. Ailelere haftalık olarak beslenme listeleri verilecek. Ekiplerimiz tarafından aynı zaman da günlük olarak kreş dezenfektesi sağlanacak. Tüm Ceyhanlı ebeveynlerini kreşimize davet ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatlarına ışık tutmayı, ailelerin ise iş hayatından geri kalmamalarını sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Meral Akşener Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmete açıldı
Meral Akşener Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmete açıldı

Meral Akşener, Koronavirüs, Ceyhan, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meral Akşener Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmete açıldı - Son Dakika

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