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Espor sektörü, İYİ Parti gündeminde! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek verdi - Son Dakika

Espor sektörü, İYİ Parti gündeminde! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek verdi

07.07.2021 14:34

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında espor sektöründen bahsetti ve sektörün önde gelen isimlerine kürsüde yer verdi. Sangal Esports Kurucu Ortağı Hamza Sönmez ile değerlendirmelerde bulunan Meral Akşener, "Dota 10 kişinin oynadığı ve sonunda Korelilerin kazandığı bir oyundur klişesi son bulacak." sözleriyle Türk esporculara destek mesajı verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağan grup toplantısındaki konuşmasında bu hafta internet, oyun ve e spor dünyasına da değindi. Konuşmasının bu kısmına internet hızları ve 5G teknolojisi ile başlayan Akşener, ülkemizde kullandığımız internetin hem yavaş hem de yüksek ücretli olduğunu dile getirirken, internet hızının artışı ile ekonomik büyüme ve istihdam oranının yakın bir ilişkisi olduğunu söyledi.

Meral Akşener kürsüyü Sangal Esports Kurucu Ortağı Hamza Sönmez'e bıraktı
Sangal Esports Kurucu Ortağı Hamza Sönmez

"ESPOR KISA SÜREDİR HAYATIMIZDA OLAN BİR KAVRAM"

"Espor çok değil yedi sekiz senedir hayatımızda olan bir kavram" diyen Akşener, esporun artık sadece bilgisayarda oyun oynamaktan ibaret olmadığını, 500 milyondan fazla izleyicisi olduğunu ve milyarlarca dolarlık bir endüstrinin parçası olan devasa bir spor organizasyonu olduğunu söylerken, profesyonel olarak esporcu yetiştirebilmek için düzgün bir internet altyapısına ve mevzuata ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

SANGAL ESPORTS KURUCU ORTAĞI HAMZA SÖNMEZ SEKTÖRÜN SORUNLARINI BELİRTTİ

İYİ Parti lideri Akşener, konu ile ilgili konuşmasını sona erdirdikten sonra meclis kürsüsünü Sangal Esports takımının Kurucu Ortağı Hamza Sönmez'e bıraktı. Sönmez kürsüde yaptığı konuşmada espor dünyası hakkında temel bilgileri paylaşırken, sektörün sorunlarından da bahsetti.

Sönmez temel sorunların ilkinin internetin ve altyapının gereksiz olduğunu dile getirirken, "Tüm operasyonun internet üzerinden gerçekleştiği bir durumda internetimizin hızının yavaş olması, kopmalar yaşanması veya paket loss dediğimiz anlık kayıpların yaşanmasının mümkün olmaması gerekmektedir. Bizim daha stabil bir internete ihtiyacımız var." sözlerini kullandı.

Meral Akşener kürsüyü Sangal Esports Kurucu Ortağı Hamza Sönmez'e bıraktı

Ping ve gecikme sorunlarının rekabet eşitsizliğini ortaya çıkardığından bahseden Hamza Sönmez, en büyük sorunlardan bir diğerinin ise profesyonelleşememe olduğunu ve yeni nesil nitelikli insan eksiği olduğunu söyledi.

Konuşmasını bitirdikten sonra Sangal Esports'un bir ürününü Akşener'e hediye eden Sönmez, takımlarının ismini Altay mitolojisindeki karakterlerin birinden aldığını ve Türk ismini ve Türk vurgusunu uluslararası alanda sergilemeye devam edeceklerini dile getirdi.

MERAL AKŞENER, DOTA 2 HAKKINDA DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Hamza Sönmez'in ardından kürsüye yeniden çıkan Akşener, esporculara seslendi. Oğlunun Dota oynadığını ve ona çok oyun oynadığı için bağırdığını söyleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, "İYİ Parti iktidarında Dota 10 kişinin oynadığı ve sonunda Korelilerin kazandığı bir oyundur klişesini sizler ile birlikte tarihe gömeceğiz" ve "Doğru yatırım ve desteklerle Türk esporcuları dünyada hak ettiği yeri alacak" dedi.

Espor sektörü, İYİ Parti gündeminde! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek verdi

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Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Espor sektörü, İYİ Parti gündeminde! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek verdi - Son Dakika


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