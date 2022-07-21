Meral Akşener'le sohbet eden genç "Abi" dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü - Son Dakika
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Meral Akşener'le sohbet eden genç "Abi" dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü

21.07.2022 10:20

Giresun'da vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener sokakta bir genç ile sohbet ettiği anlarda gülümseten anlar yaşandı. Yaşadıkları sorunlardan bahseden genç, konuşması esnasında Akşener'e "Abi" deyince Akşener, "Olsun fark etmez, söyle abi" diyerek yanıt verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener sık sık gerçekleştirdiği il ziyaretlerine devam ediyor. Bu seferki durağı Giresun olan Akşener, etrafını saran vatandaşlarla sohbet etti. İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhan Ertürkmen'in paylaştığı video, ziyaret sırasında yaşanan bir diyaloğu ortaya çıkardı.

"OLSUN FARK ETMEZ, SÖYLE ABİ"

Meral Akşener'le sohbet eden vatandaşların arasında bir de genç vardı. "Biz özgürlüğümüzü istiyoruz kendi ülkemizde" diyen gencin sözlerini tamamlayan Akşener, "Umut istiyorsunuz, nefes almak istiyorsunuz, üretmek istiyorsunuz, neşe istiyorsunuz" ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri destek verdikçe heyecanlanan genç, "Evet neşe abi" diye karşılık verdikten sonra hatasını fark edip özür diledi. Çevredekilerin gülüşmeleri sırasında söze giren Meral Akşener, "Olsun fark etmez, söyle abi" dedi.

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Son Dakika Güncel Meral Akşener'le sohbet eden genç 'Abi' dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meral Akşener'le sohbet eden genç "Abi" dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü - Son Dakika
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