Meral Akşener Mersin'de

MERSİN (İHA) – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Meral Akşener, MHP 'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen ve partisinden aday gösterdiği mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz 'a 31 Mart yerel seçimlerinde oy istemek için Mersin 'e geldi. İki günlük ziyaret çerçevesinde ilk günü Mersin merkeze, ikinci günü de ilçelere ayıran Akşener, Kocamaz'ın isteği üzerine üç günlük bir ziyaret çerçevesinde bir kez daha Mersin'e geleceğini söyledi.Ziyaretlerine İYİ Parti İl Başkanlığı ile başlayan Akşener, daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçerek, Başkan Kocamaz ile birlikte basının karşısına çıktı. İl teşkilatı ile Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Kocamaz'ın daveti üzerine Mersin'e geldiğini belirten Akşener, "Gördüklerimden anlıyorum ki, Burhanettin Başkan ipi göğüslemiş. Şimdi o göğüslediği ipin daha ileriye doğru gitmesi için çaba göstereceğiz. Milletvekillerimiz, genel merkezimiz ve teşkilatımızla bir bütün olarak Kocamaz başkanımın arkasındayız. İnşallah 1 Nisan şakasını Mersinliler, 31 Mart akşamı saat 12'den sonra yapmış olacaklar. Bizim için Mersin çok önemli. Sonuç itibariyle mağdur edilmiş, hak etmediği bir davranışla karşılaşmış Burhanettin Kocamaz, 5 yılda özeti 3 sayfa tutan hizmetler yaptı. Bu hizmetleri gören Mersinli vatandaşlarımız, gelecek 5 yılda verilen sözlerin nasıl yerine getirileceğini görecekler" dedi.Bu seçimin bir yerel seçim olduğunu dile getiren Akşener, "Dolayısıyla bu seçimde İstanbul Ankara , Mersin, Balıkesir Denizli gibi yerlerde iktidar partilerinin belediyeleri kaybetmiş olmalarının ya da burada olduğu gibi kazanamamış olmasının, bu arkadaşlarımızın, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere koltuklarını tehdit eden bir durum ortada yok. 4 yıl daha seçim olmayacak. İYİ Parti kurulmasaydı 3600 ek gösterge gündeme gelir miydi? İYİ parti olmasaydı asgari ücrete zam gelir miydi? 2 bin 20 lira demiştim, 2 bin 20 lira olabilir miydi? Şimdi emekliye söylüyoruz, inşallah getirilecek. Patatesi, soğanı, patlıcanı söylememiş olsaydık tanzim mağazaları açılabilir miydi? EYT 'lilerin hakları gündeme gelebilir miydi? Bu seçim bir yerel seçimdir. Hafif bir kulak çekmenin size iyi geleceğine bahse girerim. Mersin'de 13 artı bir belediyeye talibiz" diye konuştu.Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin 'in Ordu adayı olacağı iddialarının sorulması üzerine ise Akşener, "O konuda kendisine bunu iletmiştim. Ordu'da Cumhuriyet Halk Partisi bir aday çıkardı. Dolayısıyla orada ayrı ayrı seçime giriyoruz. An itibariyle Ordu il ve ilçe teşkilatlarımız İdris Naim Şahin 'in Ordu'da İYİ Parti'nin Büyükşehir adayı olması için çok büyük bir gayret ve talep içerisinde. İdris Naim Şahin ile bir görüşme yaptı arkadaşlarımız ama ben yoldaydım. Dolayısıyla size 'evet budur', 'hayır budur' diyemem. Ama net bir şey söylüyorum; teşkilatlarımız Sayın Şahin'in Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını çok arzu ediyor. Sayın Şahin'in nasıl bir tutum alacağını hep beraber göreceğiz. Davet ettik yani" yanıtını verdi."Beka meselesinin yerel seçimlerle bir alakası yoktur"Daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'na geçen Akşener, burada partililerle buluştu. Salona partililerin tezahüratlarıyla giren Akşener, burada yaptığı konuşmada 'beka' tartışmalarına değindi. Akşener, "İktidar partilerine göre, Türkiye 'nin bekasının oylanacağı bir seçim gibi takdim ediliyor. Ama buna karşılık Türkiye'nin bekasının oylandığı bir seçim gibi takdim edilen bir yerel seçime gidiyoruz. Türkiye'nin elbette dış tehditleri, kurulduğumuz günden beri, Anadolu'ya adım attığımız 1071'den beri devam eden ve devam edebilecek bir tehditler zinciridir. Türk'ün bulunduğu yerde Türk'ü rahat bırakan bir irade olabilir mi? Elbette olamaz. Dolayısıyla bu coğrafya rahat bir coğrafya değildir. Ama beka sorunu ya da bekamızın ortadan kalktığı mevzuyla ilgili, kaldırıldığı dönemle ilgili hesabı bu millet ne zaman verdi? İstiklal Savaşı ilan etti, bu coğrafyada bağımsız, hür yaşayacağını dosta, düşmana canıyla kanıyla ödeyerek gösterdi. Biz bu hafta Mecliste Türkiye'nin beka meselesiyle ilgili bir araştırma önergesi verdik. Beyler gizli olsun istediler, gizli oturum yapıldı ve sonuç itibariyle ne söylendiğini sizinle 10 yıl paylaşamam ama konuştuklarına kargalar güler" ifadelerini kullandı."Beka meselesinin yerel seçimlerle bir alakası yoktur" diyen Akşener, şöyle devam etti: "Anlıyorum, beyefendilerin bir sandalye, koltuk meselesi var. Ama kaçırılan konu şu; bu seçimde biz muhtar seçeceğiz, belediye meclis üyesi seçeceğiz, ilçe, il, büyükşehir belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Mehmet Türe 'nin Anamur 'da belediye başkanımız olduğu için söylüyorum, seçilmesinin Türkiye'nin bekasıyla ne alakası var? Mehmet Türe, Anamur'da Milliyetçi Hareket Partisi 'nin belediye başkanıydı, İYİ Parti'den aday. Dün Anamur'u yöneten Mehmet Türe, bugün İyi Parti'den seçilirse Türkiye'nin bekası problemli. Burhanettin Kocamaz, bir ömre Türk milliyetçiliğine adamış, 25 yıl belediye başkanı olarak hizmet etmiş, sonra hiç ittifaklar olmadan, tüm siyasi partilerin aday gösterdiği seçimde Milliyetçi Hareket Partisi adına seçilmiş büyükşehir belediye başkanı olmuş, bu kadar hizmet etmiş, sonra vesveselere yenilinmiş, şüphelere kapılınmış ve istiskal edilmiş; sonra Meral Akşener kendisine teklifte bulunmuş ve o da 'seni mi kıracağım' demiş ve İYİ Parti'den aday olmuş. Şimdi size soruyorum; Burhanettin Başkan 2014'te seçildiğinde Mersin'in bekasıyla ilgili problem değil, Türkiye'nin bekasıyla ilgili problem değil ama 2019'da seçilmeye kalktığında Burhanettin Başkan ve benim arkadaşlarım beka meselesi oluyor. Hadi oradan be.""Esas mesele mutfaktır, tenceredir"Kadınların, çocuklarının cebine harçlık koyarken üzüldüklerini, çoğunun kocasının işsiz olduğunu dile getiren Akşener, "Beka, beka deyip bizi uyutmaya çalışıyorlar. Esas mesele mutfaktır, tenceredir. Mutfak ve tencerenin yangını her hükümeti düşürmüştür. Bu defa bu hükümetin kulağını çekeceksiniz. Bu kulağı çekmezseniz 31 Mart'tan sonra, 1 Nisan'dan sonra zam yağmuruna tutulacaksınız. Çünkü 4 yıl seçim yok. Dolayısıyla ne Sayın Cumhurbaşkanının koltuğu tehlikede ne de diğer ortağının koltuğu tehlikede. Herkes sandalyesinin, koltuğunun konforunda oturabilir, orada bir sorun yok. Ama güçlü bir oyla seçerseniz o kulağı kızartmış olacaksınız. O kulağı kızarttığınızda ise size karşı kibirlenenler, size karşı kaşlarını kaldıranlar, parmağını sallayanlar, kolunu indirecek, seçmenin karşısında hafif bir topuk selamı verecek ve hazır ola geçecek. Diyecek ki, seçmen velinimetimizdir" dedi.Mersinli partililerden seçim için kapı kapı gezmelerini isteyen Akşener, yarın da Mersin'de ilçelere giderek esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek. - MERSİN